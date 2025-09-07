ВС РФ ударили по военным авиабазам Украины и предприятию «Киев-67»
Российские войска нанесли массированный удар по объектам производства, хранения и запуска БПЛА, военным авиабазам, по промышленному предприятию «Киев-67» и логистической базе в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В воскресенье, 7 сенября, ВС РФ провели масштабную операцию, нанеся удары высокоточным оружием и беспилотниками по объектам, связанным с производством, ремонтом, сборкой, запуском и хранением дронов. Также были атакованы военные авиационные базы в южных, восточных и центральных регионах Украины.
Кроме того, повреждения получили промышленное предприятие «Киев-67» на западе Киева и логистическая база «СТС-ГРУПП» на южной окраине города, как сообщили в военном ведомстве. В Министерстве обороны добавили, что поставленные задачи были успешно выполнены, все указанные цели достигнуты.
