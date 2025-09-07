ВС РФ ударили по военным авиабазам Украины и предприятию «Киев-67»

07 сентября 2025, 15:46

Фото: iStock/zim286

Российские войска нанесли массированный удар по объектам производства, хранения и запуска БПЛА, военным авиабазам, по промышленному предприятию «Киев-67» и логистической базе в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.