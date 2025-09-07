Владимир Рогов сообщил о продвижении российских войск под Сумами
Рогов: ВС РФ заняли село Юнаковка в Сумской области
Российские вооруженные силы заняли село Юнаковка в Сумской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
По словам Рогова, российские военные выбили из указанного села подразделения Вооруженных сил Украины.
«Пришла подтверждённая оперативная информация от наших военных с линии фронта, что враг выбит из села Юнаковка в Сумской области, откуда год назад бойцы ВСУ осуществляли вторжение в Курскую область по направлению к городу Суджа», — заявил Рогов.Он добавил, что село имело важное оперативное значение. Официальные представители Министерства обороны Российской Федерации данный инцидент не комментируют. Информация от украинской стороны на данный момент отсутствует.
Напомним, что ранее ВС России освободили село Хорошее в Днепропетровской области.