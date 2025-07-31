Военэксперт Дандыкин: Часов Яр станет ключом к взятию Славянска и Краматорска

31 июля 2025, 10:53

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Взятие Часова Яра станет ключом к освобождению Константиновки, Краматорска и Славянска. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.





По его словам, которые приводит NEWS.ru, бои за город продолжались больше года и были крайне ожесточенными.

«Многострадальная тема. <….> ВСУ бросали в бой резервы, стояли до последнего. У них было время закрепиться с 2014-го», — цитирует издание слова военэксперта.