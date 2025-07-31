В Госдуме объяснили важность взятия Часова Яра для успеха СВО
Депутат Колесник: ВСУ окажут серьезное сопротивление после взятия Часова Яра
После взятия Часова Яра в ДНР российской армии стоит ожидать серьезного сопротивления со стороны ВСУ. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.
Политик объяснил NEWS.ru, не стоит исключать того факта, что в ВСУ еще остались мотивированные бойцы, пусть и забранные на фронт ТЦК (аналог военкомата на Украине). К тому же нельзя забывать и о вооружении, которым снабжены украинские войска.
«Но сопротивление будет еще серьезное со стороны ВСУ, оружия у них много, есть мотивированные люди, пусть набранные в ТЦК, но они воюют при попадании на фронт, сопротивление жесткое. Но мы ломаем им хребет, включая 50 стран, желающих поражения России», — сказал Колесник.
Депутат обратил внимание и на то, что взятие Часова Яра открывает российской армии оперативный простор на любом направлении. Уже на каком, будет решать командование РФ.