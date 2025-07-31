В Госдуме объяснили важность взятия Часова Яра для успеха СВО

31 июля 2025, 10:31

Депутат Колесник: ВСУ окажут серьезное сопротивление после взятия Часова Яра

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

После взятия Часова Яра в ДНР российской армии стоит ожидать серьезного сопротивления со стороны ВСУ. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.





Политик объяснил NEWS.ru, не стоит исключать того факта, что в ВСУ еще остались мотивированные бойцы, пусть и забранные на фронт ТЦК (аналог военкомата на Украине). К тому же нельзя забывать и о вооружении, которым снабжены украинские войска.





«Но сопротивление будет еще серьезное со стороны ВСУ, оружия у них много, есть мотивированные люди, пусть набранные в ТЦК, но они воюют при попадании на фронт, сопротивление жесткое. Но мы ломаем им хребет, включая 50 стран, желающих поражения России», — сказал Колесник.