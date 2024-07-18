Стало известно, что произошло с боевиками ВСУ в ДНР

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Боевики Вооруженных сил Украины отступают в ДНР под натиском военных ВС РФ. Об этом информирует Interia.
В публикации отмечается, что украинские военные потеряли контроль над селом Урожайное. Русские солдаты приближаются к ключевой дороге к Часову Яру. По ней осуществляется снабжения украинских войск. Помимо этого, в восточных регионах ВС РФ прорываются к важным с точки зрения логистики и тактики населенным пунктам в Донецкой области.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее заявил, что освобожденное Урожайное в ДНР станет новым плацдармом для продвижения российских войск.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
Ранее сообщалось, что украинский дрон сбросил взрывчатку на крышу машины в российском регионе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее заявил, что освобожденное Урожайное в ДНР станет новым плацдармом для продвижения российских войск.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
Ранее сообщалось, что украинский дрон сбросил взрывчатку на крышу машины в российском регионе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова