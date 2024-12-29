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Рогов рассказал о ситуации в Запорожской области

Член ОП Рогов: боевики ВСУ трижды запрашивали эвакуацию, но им не дали уйти
Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Боевики ВСУ трижды хотели эвакуироваться из населенного пункта Великая Новоселка запорожского направления, однако им отказали, передает РИА Новости, ссылаясь на члена Общественной палаты Владимира Рогова.
«Боевики ВСУ несколько раз, как минимум трижды, запрашивали у своего командования разрешения на эвакуацию, но приказ о выводе своих сил из поселка так и не получили. Им было отказано», — прокомментировал чиновник.

Рогов резюмировал, что на сегодняшний день бойцы ВС РФ контролируют основные пути отхода.



Запорожская область присоединилась к России в результате референдума осенью 2022 года. Киевский режим продолжает обстреливать территории, не признав итоги голосования.

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Le Temps: командиры боевиков ВСУ ошиблись, напав на Курскую область
29 декабря 2024, 16:13

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Начав вторжение в Курскую область, командиры боевиков ВСУ ошиблись, считают обозреватели швейцарского издания Le Temps.
«Украинское генеральное командование совершило ошибку, вообразив, что вынудит русских оставить незащищенным линию фронта на востоке», — сказано в публикации.
Авторы связали нехватку личного состава в ВСУ с их проблемами на курском направлении.

Украина вторглась в Курскую область ранним утром, 6 августа. Боевики получили отпор от Росгвардии, пограничников и бойцов ВС РФ. Бои на территории российского региона продолжаются в настоящее время.

Перед этим британский эксперт предрек ВСУ отступление в Донецкой народной республике. Подробнее в нашем материале.

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В Киеве допустили завершение конфликта с гарантиями и без членства в НАТО
29 декабря 2024, 14:44

Фото: iStock/Diy13

Киев для завершения конфликта может согласиться на гарантии безопасности, не связанные с НАТО. Об этом сообщил недавно назначенный постпред Украины при ООН, экс-посол в Германии Андрей Мельник в беседе с Berliner Morgenpost.
По его словам, членство Украины в Североатлантическом альянсе (НАТО) остается на повестке дня. Дипломат подчеркнул, что подобные временные соглашения могут стать частью вероятного мирного договора с РФ.

Германия и другие страны Европейского союза должны увеличить военную помощь Киеву, заключил Мельник.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Гладков: боевики ВСУ атаковали за сутки 21 населенный пункт под Белгородом
29 декабря 2024, 13:18

Фото: istockphoto/dk_photos

Свыше 100 снарядов по 21 населенному пункту Белгородской области за сутки выпустили украинские неонацисты, проинформировал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что пострадал один человек.
«В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селу Муром, хуторам Мухин и Панков выпущено 12 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары с помощью 2 беспилотников», — добавил чиновник.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. С 11 апреля того же года под Белгородом ввели желтый уровень террористической опасности, являющийся высоким.

Перед этим в Минобороны России доложили об освобождении от боевиков ВСУ Новотроицкого в Донбассе.

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Над Ростовской областью сбили дрон ВСУ
29 декабря 2024, 12:27

Фото: iStock/NiseriN

Силы ПВО сбили украинский дрон в Усть-Донецком районе Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.
По его словам, информация о последствиях уточняется. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

Врио главы региона добавил, что работа системы противовоздушной обороны продолжается.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Российские войска освободили населенный пункт Новотроицкое в ДНР
29 декабря 2024, 12:12

Фото: iStock/macky_ch

Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Новотроицкое в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным российского военного ведомства, ВС РФ также нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и площадке запуска БПЛА противника. Уточняется, что за сутки российские военные поразили до 110 боевиков ВСУ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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«Ужасающее дело»: на Западе оценили происходящее в зоне СВО
Меркурис: падение Курахово вынудит боевиков ВСУ отступать к югу от города
29 декабря 2024, 11:33

Фото: istockphoto/Michele Ursi

При падении Курахово в Донбассе боевикам ВСУ придется отступать так же, как они отступали в Угледаре и Авдеевке, считает аналитик из Великобритании Александр Меркурис. Своим мнением он поделился на собственном YouTube-канале.
«Курахово <....> вот-вот падет. <...> Украинским войскам к <...> к югу от Курахово и немного западнее, вероятно, тоже придется отступать. <...> Это катастрофа, которая надвигается. Украинские войска на (Кураховской. — Прим. ред.) ТЭС отрезаны. <…> Им придется поступить так же, как сделали их товарищи в Авдеевке и Угледаре. Им придется отступать по полям в разгар зимы», — пояснил эксперт.

Меркурис добавил, что, по его мнению, отступление украинских боевиков обернется для них как людскими, так и территориальными потерями. Неонацисты уйдут под постоянными российскими ударами.

«Это будет ужасающее дело», — резюмировал Меркурис.

Перед этим стало известно, что боевики ВСУ оставили свои позиции в населенном пункте Шевченко Донецкой народной республики. Читайте подробнее в материале «Радио 1».

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ТАСС: боевики ВСУ бросили позиции в Шевченко под Красноармейском в ДНР
29 декабря 2024, 11:14

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Боевики ВСУ бросили позиции под Покровском (Красноармейском) в Донбассе, пишет ТАСС, ссылаясь на представителей силовых структур в воскресенье, 29 декабря.
«С позиций в Шевченко [ВСУ] ушли. Не выдержали натиска наших войск и комбинированных ударов», — пояснили силовики.
Уточняется, что уцелевшая живая сила ВСУ оттянулась к северо-востоку от поселка Шевченко. Силовики резюмировали, за последние недели украинские неонацисты понесли большие потери, пытаясь контратаковать.

Перед этим сообщалось, что боевики ВСУ сбросили с беспилотника украинский флаг под Работино запорожского направления.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#всу
#новости
#днр
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Бойцы ВСУ сбросили с дрона флаг Украины под Работино
«РВ»: ВСУ сбросили с дрона флаг Украины под Работино
29 декабря 2024, 08:46

Фото: iStock/Jakub Laichter

Боевики ВСУ сбросили с дрона флаг Украины на позиции российских солдат под Работино Запорожской области. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).
Военкоры отмечают, что таким образом украинские войска пытаются имитировать успех на линии боевого соприкосновения. При этом российские военные поинтересовались, «слабо ли» бойцам ВСУ водрузить знамя на уничтоженную бронетехнику.

Уточняется, что флаг Украины установили на железной бочке. В ответ на это ВС РФ водрузили знамя на уничтоженную технику противника.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Курской области взяли в плен украинского летчика
RG: украинский летчик сдался в плен российским военным в Курской области
29 декабря 2024, 08:05

Фото: iStock/Sinenkiy

В Курской области российским военным сдался в плен 47-летний украинский летчик Владимир Попович, передает RG.ru.
Попович долгое время служил в 456-й бригаде транспортной авиации на авиабазе Гавриловка под Винницей, однако после вторжения ВСУ в российский регион мужчину «по служебной необходимости» перевели из ВВС в 129-ю бригаду территориальной обороны, а после нескольких дней якобы подготовки его зачислили в отдельный батальон в 36-й бригаде морской пехоты.

В итоге роту Поповича отправили в Сумскую область для охраны границы. По факту он оказался в курской лесополосе, где при первой возможности сдался в плен бойцам ВС РФ.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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