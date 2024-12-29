Фото: istockphoto/Mariia Kokorina
Боевики ВСУ трижды хотели эвакуироваться из населенного пункта Великая Новоселка запорожского направления, однако им отказали, передает РИА Новости, ссылаясь на члена Общественной палаты Владимира Рогова.
«Боевики ВСУ несколько раз, как минимум трижды, запрашивали у своего командования разрешения на эвакуацию, но приказ о выводе своих сил из поселка так и не получили. Им было отказано», — прокомментировал чиновник.
Рогов резюмировал, что на сегодняшний день бойцы ВС РФ контролируют основные пути отхода.
Запорожская область присоединилась к России в результате референдума осенью 2022 года. Киевский режим продолжает обстреливать территории, не признав итоги голосования.
Читайте также:
В Киеве допустили завершение конфликта с гарантиями и без членства в НАТО
Гладков: боевики ВСУ атаковали за сутки 21 населенный пункт под Белгородом
Над Ростовской областью сбили дрон ВСУ
Никита Кротов