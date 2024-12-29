Гладков: боевики ВСУ атаковали за сутки 21 населенный пункт под Белгородом

Фото: istockphoto/dk_photos
Свыше 100 снарядов по 21 населенному пункту Белгородской области за сутки выпустили украинские неонацисты, проинформировал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что пострадал один человек.
«В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селу Муром, хуторам Мухин и Панков выпущено 12 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары с помощью 2 беспилотников», — добавил чиновник.Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. С 11 апреля того же года под Белгородом ввели желтый уровень террористической опасности, являющийся высоким.
Перед этим в Минобороны России доложили об освобождении от боевиков ВСУ Новотроицкого в Донбассе.
Читайте также:
Над Ростовской областью сбили дрон ВСУ
«Ужасающее дело»: на Западе оценили происходящее в зоне СВО
ТАСС: боевики ВСУ бросили позиции в Шевченко под Красноармейском в ДНР
Никита Кротов