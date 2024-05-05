Рогов рассказал об обстановке в селе Работино

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Украинские войска утратили физический контроль над селом Работино, об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в интервью для РИА Новости.
«Работино полностью перешло в «серую» зону. Враг его больше физически не контролирует. Нашим ребятам там находиться тоже смысла нет, потому что это низина. Главное — это взятие под контроль ближайших высот», — объяснил ситуацию Рогов.
1 мая Рогов сообщал, что Вооружённые силы РФ подняли государственный флаг над Работино. По его словам, основные силы украинской армии уже бежали из сила, там остались лишь небольшие группировки врага, которые сейчас успешно зачищают ВС РФ.
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