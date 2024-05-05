Лётчик Су-30 показал свой талисман в виде плюшёвого мишки

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Российский лётчик Су-30 выполняет боевые задачи, держа при себе талисман в виде плюшевого мишки, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Выполняя задачи СВО, мы уверенно движемся к победе. В это нелегкое время мне помогает талисман, игрушка, которую подарили мои дети», — рассказал лётчик по имени Антон.
Уточняется, что Воздушно-космические силы (ВКС) не дают украинским военным даже взлететь с аэродрома. Вражеские воздушные силы обнаруживаются и уничтожаются уже при попытке взлететь. Экипажи Су-30СМ моментально выявляют и уничтожают пытающиеся взлететь самолёты противника. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Радио 1».
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