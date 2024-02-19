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Российским военным удалось к понедельнику полностью освободить от ВСУ коксохимический завод в Авдеевке. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Группировка войск "Центр", развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на авдеевском направлении. На административных зданиях завода водружены российские флаги», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
При этом подразделения ВСУ пытаются осуществить беспорядочное отступление. Тем временам бойцы российской группировки войск «Центр» продолжают бить артиллерией и авиацией по укрепрайонам противника, нанося огневое поражение.
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Элина Позднякова