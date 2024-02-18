В Часов Яре ВС РФ обрушили на позиции ВСУ полуторатонную термобарическую бомбу

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Военно-космические силы России нанесли удар по базе ВСУ в Часов Яре термобарической бомбой ОДАБ-1500. Вес этого боеприпаса, как видно из названия, составляет полторы тонны.
Удар пришёлся по пункту временной дислокации украинских войск, расположенному на территории жилой застройки города, сообщает «Российская газета». Прикрываться мирными жителями — излюбленная тактика ВСУ со времён Мариуполя и Лисичанска. На этот раз российская разведка точно вычислила координаты противника, а авиация нанесла мощный удар.
Термобарические (объемно-детонирующие) боеприпасы одинаково эффективны как против укреплений, так и на открытой местности. В первом случае взрывчатый аэрозоль забирается в бункеры через воздуховоды и амбразуры, во втором — распространяется в виде облака непосредственно над целью.
Применение такого мощного оружия в Часов Яре может говорить о том, что этот город может стать следующим. Линия фронта подошла к нему вплотную, и российские лётчики всерьёз взялись за оборону противника, как это недавно было в Авдеевке.
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Термобарические (объемно-детонирующие) боеприпасы одинаково эффективны как против укреплений, так и на открытой местности. В первом случае взрывчатый аэрозоль забирается в бункеры через воздуховоды и амбразуры, во втором — распространяется в виде облака непосредственно над целью.
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Александр Бойцов