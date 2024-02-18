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В Часов Яре ВС РФ обрушили на позиции ВСУ полуторатонную термобарическую бомбу

18 февраля 2024, 20:21
Фото: istockphoto/Zeferli

Фото: istockphoto/Zeferli

Военно-космические силы России нанесли удар по базе ВСУ в Часов Яре термобарической бомбой ОДАБ-1500. Вес этого боеприпаса, как видно из названия, составляет полторы тонны.
Удар пришёлся по пункту временной дислокации украинских войск, расположенному на территории жилой застройки города, сообщает «Российская газета». Прикрываться мирными жителями — излюбленная тактика ВСУ со времён Мариуполя и Лисичанска. На этот раз российская разведка точно вычислила координаты противника, а авиация нанесла мощный удар.

Термобарические (объемно-детонирующие) боеприпасы одинаково эффективны как против укреплений, так и на открытой местности. В первом случае взрывчатый аэрозоль забирается в бункеры через воздуховоды и амбразуры, во втором — распространяется в виде облака непосредственно над целью.


Применение такого мощного оружия в Часов Яре может говорить о том, что этот город может стать следующим. Линия фронта подошла к нему вплотную, и российские лётчики всерьёз взялись за оборону противника, как это недавно было в Авдеевке.

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#бомба
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Германия по завышенной цене передала Украине непригодные для боёв бронемашины
18 февраля 2024, 19:30

Фото: istockphoto/Mr-Tigga

Немецкие бронетранспортёры (БТР) модели APC, которые ФРГ начала поставлять на Украину в октябре прошлого года, оказались совершенно непригодными для использования в боевых условиях. К тому же Берлин заплатил за машины для «киевских друзей» тройную цену.
По сообщению немецкого издания Bild, переданные Украине бронемашины имеют тонкую обшивку, особенно бортовую. У них нет противоминной и осколочной брони, защищающей от артиллерийского, миномётного и ракетного огня. Даже ручной гранатомёт становится для БТР АРС грозным оружием. Таким образом, тонкая броня защищает только от ручного стрелкового оружия, поэтому эти машины не могут приносить пользу на передовой в условиях постоянного плотного артиллерийского огня и пригодны только для использования в тылу, где их может заменить и простой грузовик.

К тому же, пишут аналитики издания, правительство Германии заплатило за хрупкие бронемашины тройную цену. Они производятся в разных странах мира немецким концерном FFG по американской лицензии. Из 48-ми машин, переданных Киеву, ни одна не была собрана на территории ФРГ. Немецкое правительство заплатило за каждый 10-тонный БТР по 600 тысяч долларов при их рыночной стоимости 200 тысяч, утверждают обозреватели Bild.

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На Украине заявили о катастрофическом дефиците рабочей силы
Депутат Рады Наталуха заявил о дефиците рабочей силы из-за мобилизации в ВСУ
18 февраля 2024, 19:17

Фото: istockphoto / alzay

Депутат украинского парламента Дмитрий Наталуха сообщил, что у Украины катастрофический недостаток рабочей силы. Таким мнением он поделился в беседе с агентством Укринформ.
По его словам, дефицит возник из-за того, что многие работники были направлены в ВСУ или уехали из страны.

Он отметил, что Украины с таким положением с кадрами сталкивается впервые.

Замглавы киевской горадминистрации Петр Пантелеев 19 января говорил о нехватке сотрудников жилищно-коммунального хозяйства в столице Украины из-за мобилизации.

Напомним, что на Украине с 24 февраля 2022 года был введен режим военного положения, на следующий день президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещено покидать страну.

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#указ
#дефицит
#работники
#владимир зеленский
#всу
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Минобороны РФ опубликовало кадры бегства ВСУ из Авдеевки ещё до приказа Сырского
18 февраля 2024, 19:10

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Министерство обороны России опубликовало кадры беспорядочного бегства частей ВСУ из Авдеевки. Отмечается, что они были сняты ещё до того, как новый украинский главком Александр Сырский отдал приказ об отступлении из населённого пункта.
На видеозаписи, опубликованной в официальном телеграм-канале российского оборонного ведомства, можно увидеть, как разрозненные группы украинских военных пытаются спастись из Авдеевки бегством. Поскольку дороги находились под постоянным и прицельным огнём российской артиллерии, сделать это удалось немногим.

Приказ об отступлении из города новый главком ВСУ Александр Сырский отдал только через сутки после того, как были засняты эти кадры, когда бегство уже стало неконтролируемым. Украинские части спешно покидали Авдеевку, бросая оружие, боеприпасы и военную технику.





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#оружие
#боеприпасы
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#всу
#рф
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Брошенная сослуживцами на поле боя военнослужащая ВСУ продолжает лечение в госпитале
Сальдо: Брошенная сослуживцами раненая украинка лечится в российском госпитале
18 февраля 2024, 18:50

Фото: istockphoto/PeopleImages

Взятая в плен на левом берегу Днепра раненая украинская военнослужащая, которую сослуживцы на поле боя, продолжает лечение в российском госпитале. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Во время очередной неудачной высадки на левый берег Днепра части ВСУ попали под плотный артиллерийский огонь российских войск, напомнил глава региона в своём телеграм-канале. Украинцы в беспорядке отступили, а раненую сослуживицу просто-напросто бросили на поле боя. Девушка долго лежала одна посреди изрытого воронками поля. Затем она увидела пролетающий российский разведывательный беспилотник и подала сигнал рукой. Оператор БПЛА увидел это, передал своим товарищам, а те эвакуировали украинку с поля боя, чем не стали себя утруждать её «боевые товарищи».

Российские бойцы подоспели вовремя: ещё немного — и военнослужащая ВСУ просто истекла бы кровью. Наши солдаты оказали ей первую помощь, а затем отправили в тыл. Сейчас она продолжает проходить лечение в одном из российских военных госпиталей, заключил Владимир Сальдо.

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Глава европейской дипломатии Боррель перечислил условия победы в украинском конфликте
Боррель: Победу в конфликте на Украине принесут БПЛА и искусственный интеллект
18 февраля 2024, 17:27

Фото: РИА Новости/Стрингер

Победу в боевых действиях на Украине обеспечат беспилотные летательные аппараты, а также эффективность применения искусственного интеллекта на поле боя. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности отметил, что успех современной войны во многом определяется технологиями и скоростью их развития. Он рассказал о своём посещении завода по производству беспилотников в Киеве и подчеркнул важное значение использования БПЛА в условиях современных боевых действий.

Также Боррель отметил, что успех на поле боя может принести эффективное применение в системах вооружений искусственного интеллекта. В этой связи можно вспомнить недавнее выступление министра обороны Франции Себастьяна Лакорню. Глава французского оборонного ведомства рассказал, что в его стране ведутся работы по внедрению искусственного интеллекта в систему управления огнём самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.

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Глава Минобороны Литвы сообщил, когда первые F-16 появятся на Украине
Глава Минобороны Литвы: Первые F-16 появятся на Украине уже в июне
18 февраля 2024, 17:07

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Первые истребители-бомбардировщики F-16 могут оказаться в распоряжении Украины уже в июне. Об этом заявил глава министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Такое мнение руководителя литовского военного ведомства приводит издание The Foreign Policy. Такую же точку зрения в беседе с репортёром американского журнала высказал европейский чиновник, имя которого не приводится. По его словам, киевские власти рассчитывают, что до конца финансового года в США, который заканчивается в сентябре, 12 украинских пилотов пройдут обучение на истребителях.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказывал, что в стране идёт подготовка инфраструктуры для предполётного обслуживания и эксплуатации F-16. По его словам, западные партнёры предоставляют Киеву всю возможную помощь в этом направлении. По словам Данилова, это процесс не быстрый, но «всё идёт по плану».

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#украина
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Франция намерена испытать на Украине свои новейшие дроны-камикадзе
18 февраля 2024, 16:46

Фото: istockphoto/vadimrysev

Новейшие французские дроны-камикадзе, которые в настоящее время находятся в стадии разработки, будут переданы Киеву для их тестирования в боевых условиях. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
Глава оборонного ведомства в интервью изданию Journal du Dimanche заявил, что в текущем году можно ожидать большого успеха в плане развития и наращивания нового военного потенциала. В качестве примера он назвал новейшие беспилотные летательные аппараты, работа над которыми сейчас завершается. Министр уточнил, что дроны-камикадзе будут переданы Украине в ближайшие недели.

По словам Лекорню, передача БПЛА Киеву позволит испытать их в боевых условиях. Также он сообщил, что французские инженеры сейчас работают над внедрением искусственного интеллекта в систему управления огнём самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Ранее глава Минобороны Франции заявлял о намерении Парижа отправлять ВСУ ежемесячно по 50 авиационных бомб Armement Air-Sol Modulaire (AASM), адаптированных под советские самолёты.

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#франция
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Глава евродипломатии заявил о решении ситуации на Украине в течение трех месяцев
Боррель: ситуация на Украине будет решена в течение трех месяцев
18 февраля 2024, 15:41

Фото: istockphoto / JARAMA

Глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил усилить помощь Украине и уточнил, что ситуация на Украине решится через три месяца. Такое мнение он выразил на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.
По его словам, боевые действия на Украине прекратятся в течение трех месяцев, поэтому он призвал участников конференции более оперативно принимать решения и больше помогать Зеленскому.

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером США Джо Байденом в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом рассказал сам Владимир Зеленский, сообщают РИА Новости.

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#владимир зеленский
#спецоперация
#украина
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МО РФ: Российский офицер дважды вызвал на себя огонь «Градов», спасая своих солдат
Российский офицер дважды вызывал на себя огонь «Градов» и спас своих солдат
18 февраля 2024, 14:02

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Капитан мотострелковой роты Олег Пивоваров, оказавшись со своим подразделением в окружении превосходящих сил противника, приказал своим бойцам отходить, а сам вызвал огонь «Градов» на себя. Опешившие солдаты ВСУ были частично уничтожены и рассеяны, а офицер, как и его подчинённые, сумел уцелеть.
Рота капитана Пивоварова оказалась зажата в лесополосе, где находились её позиции, украинскими подразделениями, передаёт пресс-служба министерства обороны РФ. ВСУ, используя танки и БТР, зашли российским бойцам в тыл. Тогда офицер приказал своим подчинённым отходить на более удобные позиции. Когда первая часть роты вышла из лесополосы в поле, капитан связался с командованием и вызвал огонь на себя. Российские ракетные системы залпового огня (РСЗО) «Град» отработали по указанным координатам.

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Солдаты роты Пивоварова были хорошо укрыты, все находились в полнопрофильных окопах или ячейках, поэтому никто даже не был ранен. Только несколько человек получили контузии, вспоминает капитан. С украинской стороны были слышны крики раненых. Противник не ожидал, что российская артиллерия будет бить по тому месту, где находятся свои, поэтому никто из военнослужащих ВСУ не успел укрыться.

После этого офицер приказал отходить и оставшимся взводам своей роты. После того, как Пивоваров остался на позициях один, он ещё раз вызвал огонь «Градов» на себя. Ракетчики снова отработали по уточнённым координатам, после чего капитан, как и положено последним покинул опорный пункт роты. Противник понёс значительные потери, а русский офицер, рискуя своей жизнью, сохранил жизни своих солдат. За свой подвиг капитан Пивоваров был удостоен звания Героя России.

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