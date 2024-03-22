Рогов рассказал об успехах ВС РФ в районах сёл Работино и Вербового

Фото: iStock/Jakub Laichter
Российские военные улучшили свои позиции в Работино и в районе Вербового на Запорожском направлении. Об этом рассказал глава местного общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В Работино идут взаимные атаки: контратаки противника и штурмовые действия со сторон наших ребят. Наши улучшили свои позиции на передовой, уничтожив одну штурмовую вражескую группу, и одну рассеяли», — цитирует РИА Новости Рогова.
По его словам, в Работино продолжаются ожесточенные бои.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные контролируют высоты в запорожском Работино и центр села. Губернатор также сообщил, что российские военные ежедневно захватывают пленных в Работино, в том числе много добровольно сдающихся.
Читайте также:
Рогов рассказал, как жители Работино воспринимают присутствие ВСУ
Российские силы выбили ВСУ из центральной части Работино
Рогов: российские военные улучшили позиции в центре села Работино
Элина Позднякова