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Рогов рассказал об успехах ВС РФ в районах сёл Работино и Вербового

Рогов: ВС РФ улучшили позиции в Работино и в районе Вербового
22 марта 2024, 17:57
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские военные улучшили свои позиции в Работино и в районе Вербового на Запорожском направлении. Об этом рассказал глава местного общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В Работино идут взаимные атаки: контратаки противника и штурмовые действия со сторон наших ребят. Наши улучшили свои позиции на передовой, уничтожив одну штурмовую вражескую группу, и одну рассеяли», — цитирует РИА Новости Рогова.

По его словам, в Работино продолжаются ожесточенные бои.


Кроме того, Рогов рассказал, что бойцы ВС РФ смогли выбить украинских военных из опорного пункта в районе Вербового, после чего там пришлось отбить несколько контратак противника.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные контролируют высоты в запорожском Работино и центр села. Губернатор также сообщил, что российские военные ежедневно захватывают пленных в Работино, в том числе много добровольно сдающихся.

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Ставка Зеленского приняла ряд «закрытых решений»
Зеленский: после ударов ВС РФ по Украине принято несколько закрытых решений
22 марта 2024, 19:08

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Телеграм-канале сообщил, что сегодня, 22 марта, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Украинский лидер заявил, что доклады были посвящены ликвидации последствий российских ударов в Харьковской, Хмельницкой, Запорожской, Сумской, Полтавской, Одесской, Винницкой, Франковской областях и всех остальных пострадавших городов.

«Заслушал отчеты о ходе восстановительных работ», — написал Зеленский.
Он добавил, что главы «Укрэнерго» и «Нафтогаза» сообщили о текущем состоянии энергетической системы и необходимых мерах для ее укрепления и защиты. Также о работе систем противовоздушной обороны «в эти два непростых дня» доложил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Глава Украины отметил, что Ставкой было принято ряд закрытых решений. Он подчеркнул, что для защиты страны необходимо достаточное количество современных систем ПВО, которые могут предоставить западные партнеры.

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ВСУ выпустили более 60 снарядов по Белгородской области за сутки
Гладков: ВСУ выпустили более 60 снарядов по Белгородской области за сутки
22 марта 2024, 19:05

Фото: iStock/frantic00

За последние 24 часа украинские военные выпустили более 60 боеприпасов по территории Белгородской области.
В результате пострадали пять человек, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его данным, семь населенных пунктов региона подверглись обстрелам, при этом не менее 64 снаряда было выпущено с украинской стороны. Также произошла воздушная атака в Белгороде, а в Грайворонском городском округе продолжаются обстрелы.

В течение суток на регион было совершено 25 атак с использованием беспилотников, в том числе сброс взрывных устройств с семи дронов. В результате инцидентов пострадали пять человек.

Кроме того, нанесен ущерб 34 многоквартирным домам, 95 частным домовладениям и 123 автомобилям. Губернатор также сообщил о различных видах атак, включая артиллерийские удары, использование дронов-камикадзе и атаки на инфраструктурные объекты.

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Небензя раскрыл приоритетную цель для российских военных в зоне СВО
Небензя: Французские военные на Украине станут приоритетной целью
22 марта 2024, 18:47

Фото: сайт Кремля

Франция должна понимать, что Москва станет рассматривать французских военных на Украине в качестве приоритетной цели, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в рамках заседания Совбеза.
«Планируя направление уже регулярных войск (на Украину. — ред.), Парижу следует запомнить важную вещь — они будут рассматриваться в качестве законной и даже приоритетной цели для нашей армии», — заявил Небензя.

Он подчеркнул, что Запад уже подвел Украину к краю пропасти и нервничает из-за того, что так и не удалось нанести стратегическое поражение России даже с помощью поставок вооружения Киеву.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявлял, что Франция признала катастрофические военные потери на Украине.

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#запад
#вооружения
#сво
#россия
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Сальдо: Херсонские подпольщики устроили дерзкую диверсию против ВСУ
22 марта 2024, 18:34

Фото: istockphoto/Avdeev_80

Бойцы херсонского подполья провели дерзкую диверсионную акцию против занимающих позиции в окрестностях областного центра военнослужащих ВСУ. Они передали им окопные свечи, начинённые, помимо парафина, взрывчаткой.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он рассказал, что таким образом неравнодушные жители Херсонщины передали ответный салют боевикам ВСУ за разбросанные по левому берегу Днепра мины-фонарики. Партию заминированных свечей передали украинским солдатам так называемые «николаевские волонтёры».

Особая конструкция, разработанная местными умельцами, позволяет окопным свечам не только гореть дольше обычного, но и выполнять необычную функцию — взрываться. Известно, что боевики некоторых подразделений ВСУ уже успели воспользоваться «подарком» подпольщиков.

Сальдо отметил, что не так важно, какой именно урон нанесли противнику самодельные свечи-бомбы. Имеет значение только то, что украинцам дали понять: им не будет покоя даже в окопах и под землёй, пока они не покинут херсонскую землю, заключил глава региона.

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#губернатор
#салют
#жители
#сво
#всу
#херсонская область
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ВСУ атаковали с помощью дрона Борисовский район Белгородской области
22 марта 2024, 18:05

Фото: iStock/Irina Piskova

Вооруженные Силы Украины в пятницу 20 марта атаковали с помощью БПЛА Борисовский район Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По сведениям Гладкова, под обстрел ВСУ попало село Цаповка в Белгородской области. Пострадавших в числе местных жителей нет, но зафиксировано повреждение инфраструктурного объекта связи. Кроме того, несколько снарядов попало на территорию сельскохозяйственного предприятия.

Ранее сообщалось, что в Белгородском зоопарке умер лебедь, раненный при обстреле, а также кенгуру Беннетта Гранди.

В ночь на 22 марта Россия нанесла массированный удар по объектам энергетики Украины. Атака стала крупнейшей за все время проведения спецоперации.

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#белгородская область
#вс рф
#всу
#россия
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В зоне СВО ликвидирован французский наёмник граф Адриен Бодон
22 марта 2024, 17:56

Фото: istockphoto/breakermaximus

В зоне проведения специальной военной операции ликвидирован представитель старинного дворянского рода из Франции граф Адриен Бодон де Мони-Пажоль. Он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наёмника.
Уничтожен французский аристократ был уничтожен в Бериславе Херсонской области, сообщает ресурс Foreign Combatants, специализирующийся на установлении личностей наемников и военных преступников. На Украину он прибыл в 2023 году и для прикрытия числился в швейцарской гуманитарной организации Entraide Protestante Suisse. По официальной версии он погиб в тот момент, когда якобы раздавал мирным жителям еду.

на самом деле его деятельность была далека от гуманитарной. Бывший боец французского Иностранного легиона вместе с другим известным наёмником из Франции Геннадием Германовичем разворачивал беспилотник Shark, который используется, в том числе, для корректировки огня РСЗО HIMARS. Российские разведчики с помощью дрона засняли наёмников, а затем в их машину прилетел «Ланцет». Оба получили смертельные ранения. Тело графа и одновременно «солдата неудачи» уже переправили на родину, где похоронили с большой помпой.

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#беспилотник
#наемники
#всу
#дрон
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Боец ВС РФ «Фидель» рассказал, как четверо десантников взяли на слабо 14 военных ВСУ
Боец ВС РФ «Фидель» рассказал, как десантники «взяли на слабо» 14 военных ВСУ
22 марта 2024, 17:40

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российский военный с позывным «Фидель» рассказал историю, как четыре русских десантника взяли в плен группу ВСУ из 14 человек. Его рассказ передает RT.
По словам бойца ВС РФ, его полк перекинули на Запорожское направление, тогда там шли контактные бои. Из рассказа ребят следует, что они увидели неопознанную группу военных. Сначала предполагалось, что это российская группа эвакуации. Однако по рации им сообщили, что группа эвакуации уже ушла.

Тогда российские военные двинулись к опорному пункту неопознанных военных. Далее ситуация развивалась следующим образом:

«"Парни, а вы откуда?" Те, не подозревая, что это могут быть русские военные, начали с украинским акцентом отвечать: "Мы из 117-й бригады, немного потерялись. Хлопцы, куда идти?" Решили, была не была: "Парни, вы окружены. Сдавайтесь, складывайте оружие и выходите". Но, естественно, никакого окружения не было, взяли на слабо"», - передает RT слова военного.

Украинская группа не долго думая согласилась сдаться. «Фидель» отметил, что наших было всего четыре человека, и они не думали, что украинцев намного больше. В итоге они забрали всю эту группу пленных.

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#военные
#оружие
#вс рф
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Рогов раскрыл последствия вывода из строя ДнепроГЭС для Украины
Рогов: Украина лишилась мощного источника энергии из-за повреждения ДнепроГЭС
22 марта 2024, 17:20

Фото: iStock/igorbondarenko

Повреждение ДнепроГЭС и вывод ее из строя в подконтрольном Украине городе Запорожье лишил страну мощного источника энергии. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов. Его словам передаёт РИА Новости.
«Режим Зеленского лишился мощного источника энергии на подконтрольных ему территориях. Это мощность без малого 1600 мегаватт. ДнепроГЭС самая мощная гидроэлектростанция, которая входила в единую энергетическую систему и обеспечивала более 10% суточного распределения электроэнергии, выполняя роль "пикового регулятора"», — пояснил Рогов.

Он подчеркнул, что вывод из строя ДнепрГЭС будет большой потерей для Украины. Из-за этого отключений станет гораздо больше, что негативно скажется производстве военной продукции и техники.

Ранее директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что по ДнепроГЭС было два прямых попадания. Ракеты попали в ГЭС-1 и ГЭС-2. Вторая имеет серьёзные повреждения.

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#рогов
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В Белгородском зоопарке умер лебедь, раненный при обстреле
Белгородский зоопарк сообщил о гибели белого лебедя, раненного при обстреле
22 марта 2024, 17:10

Фото: iStock/Konstanttin

Белгородский зоопарк в Telegram-канале сообщил о смерти лебедя, который получил ранения в результате обстрела города.
Лебедь пострадал от осколков во время обстрела Белгорода во вторник. Ветеринары провели сложную операцию и внимательно следили за ее состоянием.

Несмотря на все усилия, белый лебедь скончался. В зоопарке осталась пара лебедей-шипунов, которые находятся в период гнездования.

Ранее также сообщалось о гибели ручной кенгуру по имени Гранди в результате обстрела зоопарка в Белгороде.

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#гольф
#ветеринары
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