Рогов рассказал подробности отступления ВСУ в Донбассе

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной министерской встречи в Брюсселе заявил, что обучение военных ВСУ инструкторами ЕС не будет проходить на украинской территории, однако будет проводиться как можно ближе к ней.