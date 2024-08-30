Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Боевики ВСУ при отступлении в Донбассе применяют фашистскую практику, массово затапливая шахты, сообщил в беседе с РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Поступают подтвержденные данные, что украинские боевики, отступая на Донбассе, массово затапливают на ранее подконтрольных им территориях шахты, причем сами это публично признают. Это полная калька действий нацистов конца лета 1943 года, когда они оставляли советский Донбасс», — прокомментировал чиновник.Он добавил, что после войны учредили медаль за восстановление донбасских угольных шахт.
Российская спецоперация на Украине продолжается.
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