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Глава Харьковской ВГА Ганчев сообщил о тяжелых боях на Купянском направлении

30 августа 2024, 18:19
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Тяжелые бои идут на Купянском направлении. Об этом написал в своем Telegram-канале глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
По его словам, ВСУ сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на данном участке линии боевого соприкосновения. Ганчев отметил, что российским войскам удалось взять под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области — Синьковку.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооружённых сил России освободили село Новожеланное в Донецкой Народной Республике. Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Рогов рассказал подробности отступления ВСУ в Донбассе
Рогов: ВСУ при отступлении в Донбассе массово затапливают шахты
30 августа 2024, 18:37

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Боевики ВСУ при отступлении в Донбассе применяют фашистскую практику, массово затапливая шахты, сообщил в беседе с РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Поступают подтвержденные данные, что украинские боевики, отступая на Донбассе, массово затапливают на ранее подконтрольных им территориях шахты, причем сами это публично признают. Это полная калька действий нацистов конца лета 1943 года, когда они оставляли советский Донбасс», — прокомментировал чиновник.
Он добавил, что после войны учредили медаль за восстановление донбасских угольных шахт.

Российская спецоперация на Украине продолжается.

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#всу
#война
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#новости
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ВС РФ испытывают новый дрон в Херсонской области
ВС РФ испытывают новые дроны «Сибирь» под Херсоном
30 августа 2024, 18:24

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские войска испытывают в Херсонской области новые дроны «Сибирь», способные поднимать две мины 82-го калибра, сообщил ТАСС боец с позывным «Тенор».
«Пробуем, используем, он у нас появился совсем недавно, но мы начинаем его использовать против врага», - сказал боец.

Дальность полета «Сибири» составляет до десяти километров, а наблюдать за врагом можно до 30 километров.

Собеседник агентства добавил, что при помощи нового вооружения уже есть определенные успехи.

«Был уничтожен склад с боеприпасами на правом берегу [Днепра]», — заключил Тенор.
Ранее сообщалось о планах главы киевского режима Владимира Зеленского по Донбассу.

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#война
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#новости
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На Украине раскрыли планы Зеленского по Донбассу
Соскин: Зеленский сдает Донбасс из-за своей некомпетентности
30 августа 2024, 18:09

Глава киевского режима Владимир Зеленский по факту сдает весь Донбасс из-за собственной некомпетентности, высказал свое мнение на YouTube аналитик Олег Соскин.
«Видимо, было принято решение сдать Красноармейск (украинское название — Покровск), сдать Торецк, вот этот Мирноград и, наверное, отдать и Славянск, и Краматорск <…>. Донбасс отдать, и мы видим полную несостоятельность, некомпетентность Зеленского», — прокомментировал экс-советник Леонида Кучмы.

Он добавил, что региональный фронт ВСУ почти целиком разрушен, а новыми подразделениями для поддержки украинские неонацисты не располагают.

«Это не депрессия, это даже не коллапс, это катастрофа», — заключил эксперт.

Ранее в Минобороны РФ докладывали, что российские военные освободили от ВСУ Константиновку в ДНР.

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#сво
#донбасс
#владимир зеленский
#новости
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Страны ЕС договорились обучать солдат ВСУ близко к территории Украины
Боррель: ЕС будет обучать солдат ВСУ не на Украине, но близко к ее территории
30 августа 2024, 17:46

Фото: iStock/Michele Ursi

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной министерской встречи в Брюсселе заявил, что обучение военных ВСУ инструкторами ЕС не будет проходить на украинской территории, однако будет проводиться как можно ближе к ней.
Отмечается, что офис Евросоюза будет открыт в Киеве для осуществления лучшей координации. Примечательно, что Боррель анонсировал расширение задач тренировочной миссии.

Цель по подготовке украинских военнослужащих возрастет с 60 до 75 тысяч, заключил глава дипломатии ЕС.

Ранее Боррель впервые публично признал, что Европейский союз является частью конфликта на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#операции
#сво
#всу
#солдат
#украина
#военные
#евросоюз
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На Украине допустили уничтожение южной группировки ВСУ
Экс-журналист в рядах ВСУ Асеев допустил уничтожение южной группировки войск
30 августа 2024, 17:03

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

«Южная» группировка ВСУ рискует быть полностью уничтоженной в рамках продвижения российской армии на Красноармейском (Покровском) направлении. Об этом в интервью для Financial Times сообщил экс-журналист, вступивший в ряды ВСУ, Станислав Асеев.
В 2017 году власти ДНР обвинили мужчину в шпионаже, и через несколько лет бывшего журналиста приговорили к 15 годам тюремного заключения. Однако спустя время Асеева освободили.

Он принял участие в обмене пленными и оказался на Украине, в прошлом году присоединившись к украинским войскам. Боец отметил, активное продвижение ВС России на Красноармейском направлении обусловлено многими причинами. В том числе речь идет об отсутствии укреплений и непонимании командованием ВСУ проблем на линии боевого соприкосновения.

Асеев заключил, что теперь ВСУ уже ничего не смогут изменить на данном участке фронта.

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#днр
#всу
#запад
#вс рф
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Командующий ВВС Украины пригрозил судом Безуглой
Командующий ВВС Украины Олещук пригрозил Безуглой за ее высказывания об F-16
30 августа 2024, 16:43

Фото: istockphoto/KuntalSaha

Судом за высказывания о крушении истребителя F-16 пригрозил нардепу украинского парламента Марьяне Безуглой командующий украинских ВВС Николай Олещук.
«Я обращаюсь к народному депутату [Безуглой - Прим.ред], которая давно продала свое имя для достижения этих мерзких целей. Марьяна, придет время, будете просить прощения перед всем войском за то, что натворили, надеюсь, в суде!» — сказано в его посте в Telegram-канале.

Олещук уверен, нардеп «вылила грязь» на него и украинские ВВС. Ранее Безуглая заявляла, что истребитель F-16 был сбит союзническим огнем из ЗРК Patriot. В результате инцидента погиб один из пилотов Украины.

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#мир
#украина
#всу
#верховная рада
#депутаты
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По технике и складу боевиков ВСУ ударили в Харькове
Лебедев: ВС РФ поразили склад с дронами и скопление бронетехники ВСУ в Харькове
30 августа 2024, 16:28

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Склад с дронами, а также скопление брони ВСУ, включая гусеничную, поразили в Харькове, сообщает пророссийский подпольщик Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
«Прилёт один в складское помещение, где хранились БПЛА. Второй по небольшому скоплению бронетехники. Сообщают, что в том месте сегодня утром видели 11 единиц гусеничной, восемь единиц колёсной техники», — сообщил собеседник агентства.
До этого СМИ Украины информировали про взрывы на фоне воздушной тревоги в Харькове.

Лебедев добавил, что на стоянке техники были пикапы, в которых находилось оборудование, накрытое брезентом.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года.

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#россия
#украина
#война
#сво
#вс рф
#всу
#харьков
#новости
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Полковник Уилкерсон: ВСУ терпят крах на основной линии фронта в зоне СВО
30 августа 2024, 16:18

Фото: iStock/Olena_Z

Отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что Киев терпит поражение на главной линии фронта в зоне СВО. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Уилкерсон отметил, что отправляя новые бригады для атаки на Курскую область, Украина лишь ускорила свой провал. По словам экс-полковника, на сегодняшний день украинская армия бросает большую часть, если не весь стратегический резерв, на данное направление.

Он подчеркнул, что ​усугубление стратегического провала является одной из грубейших ошибок военного командования ВСУ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
#спецоперация
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Минобороны: группировка войск «Запад» освободила Синьковку в Харьковской области
30 августа 2024, 15:47

Фото: istockphoto/Evgeny555

Армия ВС РФ взяла под контроль населенный пункт Синьковка в Харьковской области и Стельмаховку в ЛНР. Об этом сообщает Минобороны России. Оба села от боевиков ВСУ освободила группировка войск «Запад», говорится в сообщении.
«Нанесено поражение формированиям шести механизированных, танковой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады спецназначения «Азов». Отражены 34 контратаки штурмовых групп ВСУ», — указано в сводке.
Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил РФ освободили села Новожеланное и Константиновку в Донецкой Народной Республике. В штурме населенных пунктов принимали участие подразделения группировки войск «Центр».

В ведомстве также отметили, что боевики ВСУ потеряли в зоне спецоперации за неделю почти 17 тысяч человек.

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#человек
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#всу
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