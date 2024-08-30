Глава Харьковской ВГА Ганчев сообщил о тяжелых боях на Купянском направлении

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Тяжелые бои идут на Купянском направлении. Об этом написал в своем Telegram-канале глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
По его словам, ВСУ сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на данном участке линии боевого соприкосновения. Ганчев отметил, что российским войскам удалось взять под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области — Синьковку.
Ранее сообщалось, что подразделения Вооружённых сил России освободили село Новожеланное в Донецкой Народной Республике. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что подразделения Вооружённых сил России освободили село Новожеланное в Донецкой Народной Республике. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова