ВС РФ поразили базу наёмников, которые готовились совершить теракты в Белгородской области

Фото: iStock/aapsky
Российские артиллеристы ликвидировали под Волчанском Харьковской области базу наёмников, которые готовились совершить теракты в Белгородской области. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
По словам эксперта, в районах населенных пунктов Уды и Казачья Лопань обнаружены и уничтожены места скопления живой силы ВСУ, а также там была сосредоточена военная техника и другое вооружение противника.
Кроме того, он добавил, что между населенными пунктами Ковшаровка и Куриловка российские военные разбили колонну противника, которая перевозила военные грузы.
Также ВС РФ нанесли комбинированный удар и сорвали ротацию ВСУ у Песчаного. Украинские военные предприняли попытку наступления в районах Синьковки и Петропавловки, однако она была сорвана российскими бойцами с помощью стрелкового оружия и артиллерии. В Кисловке российская авиация ликвидировала долговременную огневую точку противника.
Читайте также:
Российские ПВО сбили ударный украинский вертолет
Российские силы уничтожили в районе Артемовска украинскую «Бабу-Ягу»
Аналитик Меркурис: После истощения сил ПВО удары по Украине станут массовыми
«В районе населенного пункта Волчанск нашей артиллерией уничтожен пункт временной дислокации украинских наемников, которых украинские спецслужбы планировали использовать для террористической деятельности в приграничных районах Белгородской области», — рассказал Марочко.
Также ВС РФ нанесли комбинированный удар и сорвали ротацию ВСУ у Песчаного. Украинские военные предприняли попытку наступления в районах Синьковки и Петропавловки, однако она была сорвана российскими бойцами с помощью стрелкового оружия и артиллерии. В Кисловке российская авиация ликвидировала долговременную огневую точку противника.
Читайте также:
Российские ПВО сбили ударный украинский вертолет
Российские силы уничтожили в районе Артемовска украинскую «Бабу-Ягу»
Аналитик Меркурис: После истощения сил ПВО удары по Украине станут массовыми
Элина Позднякова