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НАТО использует президента Украины Владимира Зеленского как прикрытие для ведения боевых действий против России. Такое заявление сделал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг завил, что украинские войска имеют права обстреливать военные цели на территории России. Он назвал такие удары легитимными.
Рогов указал на то, что эти слова Столтенберга говорят о ведении войны силами НАТО против России. Таким образом, альянс прикрывается Зеленским, чтобы дать своим операторам наносить удары по РФ натовским же оружием.
Собеседник агентства добавил, что конфликт давно бы закончился, если бы не участие НАТО.
Страны альянса продолжат ударять по России, пока не увидят, что ВС РФ наносят аналогичные удары по ним, заключил Рогов.
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Рогов указал на то, что эти слова Столтенберга говорят о ведении войны силами НАТО против России. Таким образом, альянс прикрывается Зеленским, чтобы дать своим операторам наносить удары по РФ натовским же оружием.
Собеседник агентства добавил, что конфликт давно бы закончился, если бы не участие НАТО.
Страны альянса продолжат ударять по России, пока не увидят, что ВС РФ наносят аналогичные удары по ним, заключил Рогов.
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Анастасия Чинкова