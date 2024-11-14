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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над двумя регионами РФ 2 БПЛА ВСУ
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 2 БПЛА над двумя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области и один над территорией Белгородской области», — указано в сообщении.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.



ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Российские военные нанесли удар по скоплениям ВСУ под Курском. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Российский боец Василий рассказал о пытках и избиениях в украинском плену
14 ноября 2024, 08:17

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Военнослужащий Вооружённых сил РФ Василий рассказал о пребывании в украинском плену, куда он попал в сентябре 2022 года после семи месяцев службы в зоне боевых действий. По его словам, украинские боевики избивали пленных и угрожали им расправой.
В разговоре с RT он рассказал, что избиения начались с первых дней плена. Сначала их держали в подвале, откуда вызывали на допросы. где снова избивали.

«Били куда попало руками, ногами, автоматами, угрожали зарезать. Особенно сильно тогда доставалось артиллеристам», — сказал вспоминал бывший военнопленный.

Украинцы постоянно пытались склонить Василия перейти на их сторону. Когда он отказывался, к голове приставляли ствол и угрожали убить на месте. По словам бойца, он уже не надеялся выбраться из украинского плена живым.

Он также рассказал, что солдаты ВСУ заставляли российских пленных петь украинские песни, учить язык. За отказ расстреливали. После всего пережитого в плену Василий считает свой обмен и возвращение на Родину вторым рождением.

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#всу
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Стало известно, кого боевики ВСУ атакуют в первую очередь
Украинские военные в первую очередь атакуют журналистов и медиков
14 ноября 2024, 07:42

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Военный врач 374-го отдельного батальона связи группировки «Восток» с позывным Санта рассказал о повышенных рисках для медиков и журналистов в зоне СВО. Об этом информирует ТАСС.
По его словам, украинские вооруженные силы в первую очередь нацеливаются на медработников и представителей прессы, когда замечают их опознавательные знаки. Санта подчеркнул, что медицинский персонал и журналисты не используют явные опознавательные знаки, такие как Красный крест, чтобы избежать атаки.

«Потому что если птица срисует, что ты медик, постараются размотать, ведь потеря медика для подразделения означает увеличение санитарных потерь», — пояснил он.

Также было сказано, что нашивки и опознавательные знаки на форме должны сливаться с ней, а эвакуационные машины не маркируются, чтобы снизить вероятность нападения.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#владимир путин
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Российский разведчик рассказал, как предлагал бойцам ВСУ сдаться
Боец Алиев, в одиночку отбивавший атаки ВСУ, призывал противника сдаться
14 ноября 2024, 06:47

Фото: iStock/zim286

Разведчик-сапер Вооруженных сил России Закарья Алиев во время одиночного отражения атак ВСУ на запорожском направлении предлагал украинским боевикам сдаться, рассказал он РИА Новости.
«Либо сдавайтесь, либо я нападаю», — кричал Алиев в сторону ВСУ.
Однако в ответ они продолжали стрелять.

Алиев ранее сообщил, что на протяжении трех недель держал оборону на взятом российской штурмовой группой опорном пункте, отражая атаки украинских боевиков в одиночку. Подробнее о том, как боец Закарья Алиев в одиночку удерживал захваченный опорный пункт ВСУ на Запорожском фронте можно прочитать в нашем материале.

При этом, как уточнил разведчик, от украинской стороны предложений сдаться не поступало.

Ранее сообщалось, что российские бойцы попали под газовую атаку и удары десятков дронов ВСУ, но сумели выжить.

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#новости
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#военные
#атака
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СМИ заподозрили, что окружение Зеленского скрывает от него информацию
Economist: руководство ВСУ скрывает ухудшение ситуации на фронте от Зеленского
14 ноября 2024, 04:23

Владимир Зеленский

Окружение президента Украины Владимира Зеленского ограничивает его доступ к актуальной информации с фронта из-за ухудшения ситуации, сообщает издание The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
«Дело не в том, что его держат в теплой ванне, его держат в сауне», — отметил собеседник издания, указывая на то, что Зеленскому не передают полную картину происходящего.
По словам военного капеллана Дмитрия Поворотного, ухудшение ситуации на линии фронта уже сказывается на моральном духе солдат, у которых пропадает мотивация продолжать боевые действия.

16 октября Зеленский представил в Верховной Раде свой «план победы», включающий пять пунктов, в том числе предложение о немедленном приглашении Украины в НАТО. Он заявил, что данный план станет «мостом к саммиту мира» и позволит завершить конфликт к 2025 году.

Подробнее о каждом пункте «плана победы» читайте в материале «Радио 1».

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#зеленский
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Генсек НАТО призвал усилить поставки оружия для Украины
Рютте: Киев терпит поражение, ему нужно поставлять больше оружия
14 ноября 2024, 03:04

Марк Рютте (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для стабилизации ситуации на фронте и предотвращения дальнейших потерь территорий Украина нуждается в продолжении поставок вооружений.
На встрече с журналистами в Польше он подчеркнул, что необходимо наращивать военную помощь, чтобы Украина могла укрепить позиции и вернуть утраченные территории.

Рютте, недавно назначенный на пост генсека НАТО, регулярно обращается к США и европейским странам с призывом увеличить поддержку Киева, стремясь изменить ход конфликта. Его выступление транслировалось на сайте альянса.

МИД России раскритиковал заявление Рютте. Мария Захарова отметила, что он, по сути, призывает к продолжению «кровавой бойни», а поставки вооружений лишь мешают урегулированию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что грузы с оружием для Украины станут законной целью для российской армии, а в Кремле заявили, что накачивание Украины оружием затруднит переговоры и будет иметь негативные последствия.

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Американские СМИ раскрыли, что в приоритете для Киева на возможных переговорах
NYT: для Киева безопасность важнее территорий в переговорах о перемирии
14 ноября 2024, 01:45

Фото: iStock/PrathanChorruangsak

Для Киева в возможных переговорах о прекращении огня приоритетом станут гарантии безопасности, а не территориальные вопросы, сообщает американская газета New York Times.
Высокопоставленный украинский чиновник отметил, что, хотя территориальный вопрос важен, безопасность стоит на первом месте. Киев стремится к тому, чтобы линия прекращения огня не мешала экономическому восстановлению, обеспечивая безопасность промышленных районов для инвесторов.

Также важным вопросом является ширина демилитаризованной зоны.

Как пишет издание, секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко подчеркнул, что основой переговоров должны быть гарантии, однако Украина не отказывается от территориальных притязаний на регионы под контролем РФ.

В России считают, что позиция Киева делает быстрые переговоры невозможными, несмотря на заявления Дональда Трампа о возможности урегулирования конфликта в короткий срок.

Президент РФ Владимир Путин, ранее предложив мирные условия, заявил, что прекращение огня возможно при выводе украинских войск с новых территорий России, отказе Киева от вступления в НАТО, проведении демилитаризации и денацификации. Однако после атак на Курскую область Путин отметил, что переговоры с Украиной невозможны при текущих условиях, и российская сторона приостанавливает диалог.

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Лавров назвал заморозку конфликта на Украине «хуже, чем минские соглашения»

НАТО планирует подготовить Украину для продолжения конфликта с Россией
#владимир путин
#безопасность
#украина
#нато
#киев
#рф
#переговоры
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Лавров назвал заморозку конфликта на Украине «хуже, чем минские соглашения»
14 ноября 2024, 00:55

Сергей Лавров (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предложения заморозить конфликт на Украине по линии боевого соприкосновения — это по сути «минские соглашения в новой упаковке, и даже хуже». Об этом он сообщил в интервью Марине Ким, показанном в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1».
Лавров отметил, что такие предложения сводятся к установлению перемирия на 10 лет по текущей линии соприкосновения, с пересмотром условий позже, что, по его мнению, лишь отсрочит конфликт.

Вторые минские соглашения были подписаны при посредничестве России, Германии и Франции, с целью прекратить конфликт и сохранить Донбасс в составе Украины с расширенными правами автономии. Однако Киев, при поддержке Запада, саботировал их выполнение, а лидеры Германии и Франции неоднократно обвиняли Россию в невыполнении обязательств, что служило основанием для продления санкций ЕС против России с 2014 года.

Позднее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что Запад рассматривал минские соглашения лишь как средство выигрыша времени для перевооружения Украины.

Лавров подчеркнул, что минские соглашения были окончательными и касались небольшой части Донбасса, который должен был остаться в составе Украины с особым статусом. Однако президент Украины Владимир Зеленский, как и его предшественник Петр Порошенко, категорически не желали предоставлять Донбассу права на использование родного языка и автономию.

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#соглашения
#сергей лавров
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#владимир зеленский
#украина
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СМИ рассказали об угрозах Украины создать ядерное оружие
Times: Киев готов к созданию ядерной бомбы, если США ограничат военную помощь
13 ноября 2024, 23:17

Фото: iStock/Gerasimov174

Киев может ускорить разработку ядерного оружия, если США сократят военную поддержку, сообщает британская газета Times со ссылкой на доклад украинских исследователей.
По данным издания, Украина может создать бомбу из переработанного плутония, который получают из отработанных топливных стержней ядерных реакторов.

Times указывает, что технология похожа на ту, что была использована при создании бомбы, сброшенной на Нагасаки в 1945 году.

Доклад, как утверждается, подготовлен украинским Национальным институтом стратегических исследований (НИСИ) под руководством Алексея Ижака и уже передан замминистра обороны Украины, однако он пока не утверждён правительством.

В документе изложены возможные юридические основания для выхода Украины из Договора о нераспространении ядерного оружия, что позволит развивать собственное ядерное вооружение.

Ранее Украина призывала Запад ускорить её вступление в НАТО, иначе угрожая созданием ядерного оружия. В издании Bild сообщалось, что Украина потенциально способна разработать такое оружие за несколько недель.

Президент России Владимир Путин ранее комментировал, что создать ядерное оружие в нынешних условиях несложно, хотя способность Украины к этому остаётся под вопросом. Путин подчёркивал, что Москва не допустит появления такого оружия на Украине и будет следить за любой попыткой передачи ядерных технологий Киеву.

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#владимир путин
#украина
#вооружение
#нато
#запад
#ядерное
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Лавров объявил, что любой администрации США хорошо от ослабления русского мира
13 ноября 2024, 21:43

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Любая администрация США продолжит попытки контролировать ситуацию вокруг Украины, будет по-прежнему стремиться ослабить Россию и игнорировать необходимость обеспечения прав русскоговорящего населения, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
«К вопросу о схожести целей любой администрации [США], им хорошо от того, что ослабляют Россию и ее влияние, ослабляют русский мир», — отметил Сергей Лавров.

Он также подчеркнул, что всё происходящее упирается в намерение «подавить Россию как конкурента».

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации обратил внимание, что американцы давно говорят «не должно быть ни одного государства на Земле, которое было бы более влиятельным, чем Соединенные Штаты». Ещё он отметил, что отношение Запада к русскому языку — показатель того как они относятся к важнейшим правам человека.

Ранее Сергей Лавров сказал, что Москва адекватно ответит в случае агрессии НАТО или отдельных стран-участниц альянса.

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#сергей лавров
#мир
#украина
#сша
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