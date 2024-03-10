ВСУ готовятся атаковать Работино, ВС РФ заходят в Клещеевку: последние новости СВО

Фото: iStock/Dmitry Andreev
Ожесточенные бои продолжаются за Работино. ВСУ сдерживают оборону и готовятся контратаковать. Где замечены иностранные наёмники и на каком участке фронта удалось достичь успеха ВС РФ, читайте в материале «Радио 1».
Херсонское направление
ВСУ продолжают удерживать позиции в Крынках в районе Антоновского моста, несмотря на постоянные обстрелы со стороны ВС РФ, сообщает телеграм-канал «Два майора». На берегу противника возведены фортификационные и инженерные заграждения, которые усложняют зачистку территории пехотой.
Запорожское направление
Основные бои продолжаются в районе Работино. ВСУ готовятся к контрнаступлению, на это указывают дополнительные резервы. Несмотря на усиленные попытки противника выбить ВС РФ из населенного пункта, российские войска продолжают оставаться в Работино и переходят в штурмы.
Также активные боевые действия зафиксированы в Марьинке. Южнее ВС РФ наступают в Новомихайловке.
Forbes: Экипаж пораженного под Покровском ЗРК Patriot, скорее всего, уничтожен
Авдеевское направление
Российские войска продвигаются к Ивановскому. Также ВС РФ удалось ближе подойти к Клещеевке. Продолжаются бои у Белогоровки, Синьковки. Значимых продвижений нет. Также сообщается о присутствии иностранных наемников на Авдеевском направлении. Удалось выяснить, что в районе Орловки и Тоненького работают представители Польши и Грузии.
Луганское направление
ВСУ продолжают терять технику и живую силу на позициях у Ямполевки и Тернов. Обстановка на ЛБС остается практически неизменной за последние сутки.
Читайте также:
В Германии разозлились из-за уничтожения Patriot на Украине
Пленный боец ВСУ рассказал, что британцы внушали ему ненависть к русским
Украинский пленный рассказал о потере его ротой в боях почти 90% солдат
Анастасия Хохлова