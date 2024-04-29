Украинские войска выпустили 14 натовских снарядов по ДНР

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Украинские войска выпустили 14 снарядов натовского калибра по нескольким районам Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
Отмечается, что в 19:35 (совпадает с московским) зафиксирован обстрел ВСУ по направлению населённый пункт Желанное Второе – Донецк. В ходе этого обстрела выпущено три боеприпаса.
Позднее, в 20:10, украинскими войсками было выпущено ещё три снаряда в направлении населённого пункта Кураховка – Донецк.
В период с 21:40 до 21:55 ВСУ выпустили ещё пять снарядов по Петровскому району Донецка.
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Позднее, в 20:10, украинскими войсками было выпущено ещё три снаряда в направлении населённого пункта Кураховка – Донецк.
В период с 21:40 до 21:55 ВСУ выпустили ещё пять снарядов по Петровскому району Донецка.
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Анастасия Чинкова