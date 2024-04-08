Рогов заявил о необходимости санитарного кордона в зоне СВО

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Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что сейчас на поле сражения инициатива на стороне ВС России, а также идёт планомерное уничтожение средств поражения противника как в Харькове, так и под ним.
А поскольку, по мнению специалиста, с помощью Харькова противник имеет возможность создавать угрозу для Белгорода, то необходима санитарная зона.
До этого появились кадры уничтожения украинской самоходки 2С3 «Акация» корректируемым боеприпасом «Краснополь» в районе Великой Новосëлки в ДНР. Как пишет RT, ВСУ намеревались замаскировать машину в лесу, но у них ничего не вышло – российские военнослужащие 305-й артиллерийской бригады группировки «Восток» отработали цель.
Ранее стало известно, что украинский дрон-камикадзе сбит над Запорожской АЭС.
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«Есть необходимость создания санитарного кордона, санитарной зоны, о которой говорили и руководители государства. Я думаю, в данный момент это осуществляется. Конечно, это моё глубокое убеждение, санитарная зона должна заканчиваться по границе с Польшей», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Рогов.
До этого появились кадры уничтожения украинской самоходки 2С3 «Акация» корректируемым боеприпасом «Краснополь» в районе Великой Новосëлки в ДНР. Как пишет RT, ВСУ намеревались замаскировать машину в лесу, но у них ничего не вышло – российские военнослужащие 305-й артиллерийской бригады группировки «Восток» отработали цель.
Ранее стало известно, что украинский дрон-камикадзе сбит над Запорожской АЭС.
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Мелисса Тимофеева