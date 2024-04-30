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Подразделения Вооружённых сил РФ заняли населённый пункт Работино в Запорожской области. После тяжёлых боёв село полностью возвращено под контроль российских войск.
Об этом сообщил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В своём телеграм-канале он написал, что бойцы российской армии продолжают освобождать Запорожскую область от бандеровских оккупантов.
По словам Рогова, российские войска продолжают развивать успешное наступление на данном участке линии боевого соприкосновения. В министерстве обороны пока не дали официальных комментариев по поводу взятия Работино частями ВС РФ.
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