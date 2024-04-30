Военный эксперт Рогов объяснил значение появления американских войск на Украине

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Появление американских войск на Украине станет «неприкрытой оккупацией». Самих же военнослужащих армии США будут воспринимать не иначе как оккупантов и интервентов.
Об этом заявил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что в этом случае американские солдаты станут законной приоритетной целью.
При этом, по словам Рогова, если американцы и решатся ввести свои войска на Украину, то сделают это последними, после того, как «закончатся» украинские, польские, прибалтийские и прочие солдаты, которые ниже по статусу и «чистоте крови». Ведь США всегда предпочитают вести выгодные им войны на чужой территории и чужими руками, заключил Рогов.
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