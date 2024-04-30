ВСУ в панике небольшими группами покидают поселок Керамик

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Украинские боевики пытаются покинуть позиции в поселке Керамик под Авдеевкой, пишет ТАСС.
Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, в спешке военнослужащие ВСУ бросают раненых сослуживцев, даже не пытаясь их эвакуировать. Боевики пытаются покидать населенный пункт небольшими группами, добавил он.
Ранее сообщалось, что успешный захват российской армией села Очеретино вызвал на Украине гневные дискуссии. В Киеве ищут виноватых и недоумевают, почему украинские боевики отошли фактически без сопротивления. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Алёна Самарева