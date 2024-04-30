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ВСУ в панике небольшими группами покидают поселок Керамик

ТАСС: украинские войска в панике бегут из поселка Керамик
30 апреля 2024, 11:58
Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

Украинские боевики пытаются покинуть позиции в поселке Керамик под Авдеевкой, пишет ТАСС.


Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, в спешке военнослужащие ВСУ бросают раненых сослуживцев, даже не пытаясь их эвакуировать. Боевики пытаются покидать населенный пункт небольшими группами, добавил он.

Ранее сообщалось, что успешный захват российской армией села Очеретино вызвал на Украине гневные дискуссии. В Киеве ищут виноватых и недоумевают, почему украинские боевики отошли фактически без сопротивления. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#сво
#всу
Рогов сообщил о взятии российскими войсками Работино
30 апреля 2024, 11:55

Фото: istockphoto/Three Spots

Подразделения Вооружённых сил РФ заняли населённый пункт Работино в Запорожской области. После тяжёлых боёв село полностью возвращено под контроль российских войск.
Об этом сообщил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В своём телеграм-канале он написал, что бойцы российской армии продолжают освобождать Запорожскую область от бандеровских оккупантов.

По словам Рогова, российские войска продолжают развивать успешное наступление на данном участке линии боевого соприкосновения. В министерстве обороны пока не дали официальных комментариев по поводу взятия Работино частями ВС РФ.

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#сво
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#владимир рогов
#работино
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Под Часовым Яром ликвидирован французский наёмник ВСУ Габен Шупо
30 апреля 2024, 11:50

Фото: istock / Dmitry Belyaev

В районе Часового Яра был уничтожен французский наемник Габен Доннио Шупо, который прибыл на Украину в январе 2024 года в качестве инструктора для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 30 апреля пишет Telegram-канала Foreign Combatants.
Сообщается, что в марте этого года мужчина принял решение присоединиться к боевым действиям лично в составе группы франкоязычных наемников Team Ambush. Его направили под Часовой Яр.

«В конце марта Шупо был ранен осколками, а 20 апреля был уничтожен в ходе наступления Вооруженных сил Российской Федерации», — отмечает Telegram-канал.
Перед тем как отправиться на Донбасс, Шупо отслужил в 13-й полубригаде Французского иностранного легиона. Он был пулеметчиком и инструктором в различных африканских странах, включая Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад и Кот-д’Ивуар.

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Стало известно о гневных дискуссиях на Украине из-за потери позиций под Очеретино
30 апреля 2024, 11:42

Фото: iStock/JARAMA

Потеря ВСУ позиций около населенного пункта Очеретино вызвала гневные дискуссии.
Об этом пишет Berliner Zeitung. Как сообщает издание, ВС РФ успешно захватили село Очеретино. Поскольку украинские боевики 115-й бригады отошли фактически без сопротивления, инцидент вызвал гневные обсуждения внутри Украины.

Сейчас в Киеве «ищут виновных». По данным немецкого издания, все говорит о том, ответственные за оборону участка фронта боевики «слишком рано покинули свои посты».

Незадолго до этого директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник сообщил, что после сдачи Очеретино ВСУ будет сложно остановить наступление российской армии на западе.

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#украина
#всу
#спецоперация
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Командир артиллерийского расчёта показал удары по ВСУ под Харьковом
30 апреля 2024, 11:31

Фото: iStock/JARAMA

Российские артиллеристы накрыли точным огнём два пункта дислокации военнослужащих ВСУ в Харьковской области. Их работу показал командир расчёта с позывным Сибирь.
В репортаже военного корреспондента RT Александра Симонова российский боец рассказал о получении от разведки координат двух группировок ВСУ в Харьковской области.

«Надо быстрее отработать по ним, пока противник не скрылся», — говорит Сибирь и направляется к расчёту, чтобы передать координаты целей.

По его словам, цели бывают самые разные — скопления живой силы и техники ВСУ, опорные пункты, пункты временной дислокации противника. Бойцы подразделения также участвовали в отражении попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область в марте этого года. Тогда артиллеристы уничтожили украинский танк и поразили здание, в котором находились не менее 20 боевиков ВСУ.

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#сибирь
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«Страна.ua»: Сырский поспешил с заявлением об освобождении острова Нестрига
30 апреля 2024, 11:00

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский поспешил с заявлением об освобождении острова Нестрига в Херсонской области. На самом деле боевые действия там продолжаются и ситуация обострилась.
Информация, переданная Сырскому об освобождении острова, оказалась преждевременной, сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на собственные источники. В публикации указано, что тот, кто доложил Сырскому об успехах в том районе, «натворил беды», так как операция ещё далеко не завершена.

Украинские военные чины призвали наказать «горячие штабные головы», которые желают выслужиться благодаря таким преждевременным отчётам о победах. Положившись на недостоверную информацию, главком ВСУ попал в глупое положение, заявив об успехе, которого не было, заключают авторы публикации.

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#операция
#военные
#информация
#всу
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Наступление в Красногоровке и вывод сил ВСУ из Котляровки: последние новости СВО
30 апреля 2024, 10:40

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

ВСУ, опасаясь прорыва линии обороны, стягивают дополнительные силы на нескольких участках фронта. Российская армия идет в штурмы на Донецком направлении и улучшает позиции в районе Котляровки. О последних событиях в зоне проведения СВО, и о том, где удалось установить контроль ВС РФ, расскажет редакция «Радио 1».

Запорожское направление


В районе Работино и северо-западнее Вербового работают средства дальнего поражения с обеих сторон. Линия фронта на этом участке не изменилась. ВСУ пытаются сдержать оборону, несмотря на потери среди техники и личного состава.


Часовоярское направление


Противник стягивает резервы, чтобы пресечь продвижение ВС РФ. Российская армия активно применяет средства дальнего поражения для ударов по позициям украинских войск.

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Купянско-Сватовское направление


Позиционные бои продолжаются в окрестностях Кисловки, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». В настоящее время населенный пункт находится под огневым контролем российских войск. ВСУ начали постепенно выводить силы из соседней Котляровки, опасаясь попасть в окружение.


Бахмутское направление


На восточной окраине Часова Яра идут активные бои. Южнее зафиксированы встречные боестолкновения в районе Красного, а также на участке трассы Т-05-04, ведущей в Константиновку.

Авдеевское направление


ВС РФ значительно продвинулись в западной части Очеретино, взяв под контроль территорию кирпичного завода «Альтком». На северо-восточной окраине идут Взятиебои в жилой застройке. Российские войска завершают штурмы позиций ВСУ на западной окраине Соловьево.

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Донецкое направление


Сразу с нескольких направлений ВС РФ наступают в Красногоровке. В центре населенного пункта ВС РФ закрепились на пересечении улиц Геологическая и Центральная, а на востоке штурмовые группы продвинулись более чем на полтора километра и заняли крупный укрепрайон ВСУ. В районе Бердычей продолжается зачистка остатков украинского гарнизона. Аналогичная ситуация в Новокалиново и Керамике.

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#армия
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#вс рф
#удар
#сво
#сводкасво
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Вертолёт Ми-35М нанёс ракетный удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ
30 апреля 2024, 10:24

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Экипаж российского вертолёта Ми-35М произвёл успешную атаку по украинским позициям. Были поражены опорные пункты, боевая техника и живая сила Вооружённых сил Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В российском оборонном ведомстве уточнили, что вертолёт, совершивший успешный боевой вылет, входит в состав группировки войск «Центр». Удары по подразделениям украинской армии наносились неуправляемыми авиационными ракетами.

В пресс-службе Минобороны РФ также добавили, что атака производилась по заданным координатам, заранее переданным разведкой. После поражения целей и завершения боевой операции вертолёт Ми-35М благополучно вернулся на аэродром базирования.

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#вертолёт
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Пленный украинец рассказал, как командиры ВСУ обманывают непригодных для передовой солдат
Пленный Ведерников: Командование ВСУ отправило в Очеретино непригодных к службе
30 апреля 2024, 09:57

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинское командование отправляет для участия в военных действиях непригодных к службе. Например, таких солдат бросили оборонять Очеретино, рассказал агентству ТАСС пленный украинский военный Александр Ведерников.
Он рассказал, что был мобилизован как ограниченно годный. Специальной подготовки до отправки в зону СВО он не проходил.

По словам военнопленного, в какой-то момент командование ВСУ сообщило, что его в составе подразделения перебросят в Запорожскую или Херсонскую область, где они будут охранять штабы и дежурить на блокпостах.

Однако бойцы обманом были отправлены в Очеретино. Собеседник издания рассказал, что украинские командиры уверяли его и сослуживцев в том, что перед ними будет еще несколько линий обороны. Однако оказалось, что их бросили на передовые позиции. Большинство солдат ВСУ несли службу будучи непригодными к ней, добавил военнопленный.

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#плен
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Политолог Бортник: Наступление ВС РФ под Авдеевкой породило кризис в ВСУ
30 апреля 2024, 09:50

Фото: istockphoto/vadimrysev

После сдачи позиций под Очеретино Украине будет крайне сложно остановить дальнейшее наступление российских войск на запад. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
В интервью YouTube-каналу Politeka он указал, что после отступления украинских войск из Очеретино российская армия продолжает наступление в западном направлении, и остановить это продвижение ВСУ не в силах. Россия продолжает давление на этом участке, применяя корректируемые авиабомбы и тяжёлую артиллерию. Таким образом, захват российскими войсками Авдеевки на глазах превращается в тактический кризис для ВСУ, считает эксперт.

По мнению Бортника, Украина рискует потерять значительные территории, если ВС РФ продолжат наносить удары на Авдеевском направлении. Российская армия сможет перерезать ключевые коммуникации ВСУ на Донбассе, а потому в ближайшие месяцы Украину ждёт очень тяжёлое время, заключил политолог.

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