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Российские солдаты ликвидировали новейшие образцы оружия НАТО в зоне спецоперации на Украине, передает военный эксперт Драго Босник в материале для InfoBRICS.
По его словам, российская армия развеивает мифы о высоком качестве вооружений НАТО. В последнее время, большое количество западного вооружения было уничтожено в ходе контрнаступления Украины, говорится в статье.
Как отметил военный специалист, российские силы успешно уничтожают не только западные системы ПВО, но и различную бронетехнику.
На прошлой неделе обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на видео, распространившееся в интернете, сообщил об ликвидации российской армией редкой инженерной бронемашины M1150 Assault Breacher на базе Abrams. Несколько бронемашин были тайно переданы Украине со стороны США.
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Как отметил военный специалист, российские силы успешно уничтожают не только западные системы ПВО, но и различную бронетехнику.
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Дана Игумнова