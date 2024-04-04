Рогов сообщил об ударах российской авиации по позициям ВСУ в районе Работина

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Российская авиация ударила по позициям украинских войск в Запорожской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, председатель координационного совета интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Кроме того, удары были нанесены севернее села Работино, около Орехова и Малиновки. В результате этой атаки ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ в районе Вербового, улучшив свои позиции по переднему краю. Также российским военным удалось отразить несколько атак противника непосредственно в селе Работино.
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Анастасия Чинкова