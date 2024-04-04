Минобороны: средства ПВО сбили украинский Су-27 в районе Краматорска

Фото: iStock/Vital Hil
Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили украинский истребитель Су-27. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве отметили, что также были уничтожены восемнадцать снарядов РСЗО HIMARS и 196 беспилотных летательных аппаратов. Сообщается, что все цели ВС РФ в ходе атаки были достигнуты.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью армия России нанесла мощный удар по РОВД в Харькове, ликвидировано порядка 15 украинских силовиков. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Наемник США Джеки: ВС России главенствуют на поле боя в зоне СВО
Al Khaleej: ВС России усилили удары по военным объектам Украины по всей стране
В ДНР обнаружили заминированный схрон ВСУ с иностранным вооружением
Ранее сообщалось, что минувшей ночью армия России нанесла мощный удар по РОВД в Харькове, ликвидировано порядка 15 украинских силовиков. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Наемник США Джеки: ВС России главенствуют на поле боя в зоне СВО
Al Khaleej: ВС России усилили удары по военным объектам Украины по всей стране
В ДНР обнаружили заминированный схрон ВСУ с иностранным вооружением
Екатерина Коршунова