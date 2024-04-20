Стало известно, когда США намерены ввести свои войска на Украину

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Соединённые Штаты могут ввести свои войска на Украину после окончательного разгрома ВСУ, с таким заявлением выступил отставной американский подполковник Александр Виндман в эфире MSNBC.
«Это (новый пакет военной помощи Украине — ред.) крайне важно, потому что мы не хотим, чтобы наши войска сражались на Украине. Если Украине не удастся добиться успеха, мы увидим ситуацию, в которой Россия увеличит вероятность ввода американских войск на Украину», — прокомментировал ситуацию Виндман.
По мнению отставного подполковника, существует вероятность того, что Киев получит пакет военной помощи от Штатов слишком поздно, поскольку ВС РФ продолжают успешное продвижение по всей линии боевого соприкосновения.
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Евгения Парфентьева