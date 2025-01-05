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Гарнизон Вооружённых сил Украины в Курахово на западе Донецкой Народной Республики прекратил организованное сопротивление. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что в настоящее время продолжают огрызаться только небольшие и разрозненные группы украинских боевиков. Противник полностью выбит из восточной, южной и центральной частей города. Началась зачистка кварталов жилой застройки промышленной зоны.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Взятие города позволит российским войскам продвигаться дальше на запад к границе ДНР.
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