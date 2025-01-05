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Рогов: В Курахово больше нет организованного сопротивления ВСУ, идёт зачистка

Фото: istockphoto/maki_shmaki

Фото: istockphoto/maki_shmaki

Гарнизон Вооружённых сил Украины в Курахово на западе Донецкой Народной Республики прекратил организованное сопротивление. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.


В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что в настоящее время продолжают огрызаться только небольшие и разрозненные группы украинских боевиков. Противник полностью выбит из восточной, южной и центральной частей города. Началась зачистка кварталов жилой застройки промышленной зоны.

Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Взятие города позволит российским войскам продвигаться дальше на запад к границе ДНР.

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«Ходят в гражданском»: в ВСУ заявили о плохом отношении украинцев к людям в форме
Комбриг ВСУ Билецкий: украинцы плохо относятся к людям в военной форме
05 января 2025, 13:34

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бойцы ВСУ боятся ходить в военной форме по улицам. Об этом сообщил командир 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий, слова которого приводит украинское издание «Страна.ua».
По словам комбрига, украинцы с опаской относятся людям в военной форме. В связи с этим, военные вынуждены ходить по городам в гражданской одежде, прежде всего из-за страха жителей перед сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине).

Ранее в этот день полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что десятая часть личного состава ВСУ дезертировала с фронта.

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Опубликованы первые кадры нового наступления ВСУ в Курской области
05 января 2025, 13:22

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» представил первые кадры нового наступления ВСУ в Курской области.
На опубликованном видео можно наблюдать украинскую колонну военной техники, которая движется по полю и прямо на ходу производит выстрелы.

В настоящее время продолжаются боевые действия в районе хутора Бердин, к которому ВСУ вплотную подошли в воскресенье утром. Украинские войска накапливают пехоту в посадках, чтобы произвести попытку прорыва в направлении Большого Солдатского. Их бронетехника осуществляет множество рейсов, подвозя пехоту к линии фронта.

Ранее в офисе Владимира Зеленского подтвердили новое наступление ВСУ в российском регионе.

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#всу
#сво
#курская область
#вс рф
#видео
#военные
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В офисе Зеленского подтвердили новое наступление ВСУ в Курской области
«Страна»: глава офиса Зеленского Ермак подтвердил наступление ВСУ под Курском
05 января 2025, 13:03

Фото: iStock/zabelin

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак подтвердил наступление ВСУ в Курской области. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
Также эту информацию подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко. Он отметил, что украинские войска совершили атаки в Курской области сразу с нескольких направлений.

Первым о наступлении ВСУ в своём Telegram-канале написал российский военкор Роман Алехин. Он отметил, что бойцы с большими потерями подошли к хутору Бердин, где сейчас начинаются боевые действия. Также он указал на попытки ВСУ укрепить Суджинский плацдарм.

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#всу
#вс рф
#курская область
#сво
#атака
#контрнаступление
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Военкор Алёхин: ВСУ предприняли новое наступление в Курской области
05 января 2025, 13:01

Фото: istockphoto/Diy13

Украинские войска предприняли попытку очередного масштабного наступления в Курской области. Бои идут в районе хутора Бердин Большесолдатского района.
Об этом сообщают российские военные корреспонденты, в том числе Роман Алёхин. По его словам, в районе атаки противник сосредоточил большое количество средств радиоэлектронной борьбы. Предполагается, что в тёмное время суток ВСУ разминировали подступы к Бердину и дороги. Несмотря на то, что в украинских телеграам-каналах хутор уже «взят», на самом деле бои идут в лесополосе в окрестностях населённого пункта, подчеркнул военкор.

По мнению другого военкора Александра Сладкова, противник наступательными действиями пытается укрепить и расширить плацдарм вокруг Суджи. Он считает, что последующее наступление ВСУ может быть предпринято в сторону Курска. Либо будет предпринята попытка разрезающего удара на Обоянь, что расположена между Белгородом и Москвой.

Многие военные корреспонденты и блогеры отметили, что активизация ВСУ в Курской области совпала по времени с рядом публичных заявлений Зеленского, который, так сказать, вступил в активную фазу подготовки к инаугурации Дональда Трампа.

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#дороги
#военные
#всу
#курская область
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Spiegel: ВС РФ близки к полному взятию под контроль ДНР и ЛНР
05 января 2025, 12:59

Фото: iStock/Evgeny555

ВС РФ продолжают продвижение вперёд и сдвигают фронт всё дальше на запад, поэтому они близки к полному освобождению территорий ДНР и ЛНР. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.
Издание сообщает, что российские войска в настоящее время с юга обходят Красноармейск (украинское название – Покровск) и близки к достижению административной границы Днепропетровской области. В ней ещё ни разу за время проведения СВО не шли наземные бои.

В материале уточняется, что ВС РФ уже близки к полному взятию под контроль ДНР и ЛНР. Причём Владимир Зеленский уже сам признал постоянное активное продвижение российских войск.

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#днр
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#сво
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#минобороны рф
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ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29
05 января 2025, 12:44

Фото: iStock/Dragunov1981

Российская авиация сбила украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что самолёт был сбит истребительной авиацией ВКС России.

Также в сводке российского оборонного ведомства указано, что российские войска оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетами и артиллерией ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники в 137 районах. В результате российских ударов все цели были успешно ликвидированы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
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Силы ПВО сбили 174 беспилотника ВСУ и снаряд РСЗО HIMARS за сутки
05 января 2025, 12:36

Фото: iStock/3D_generator

ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 137 районах. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией были нанесены удары по инфраструктуре украинских военных аэродромов, по живой силе и военной технике ВСУ. В результате все цели были успешно уничтожены.

Тажке средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты три управляемые французские авиабомбы Hammer, американский реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 174 беспилотника самолётного типа.

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#вс рф
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#всу
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#бпла
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#ракеты
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Группа БПЛА ВСУ со взрывчаткой пыталась атаковать нефтепровод в Брянской области
05 января 2025, 12:30

Фото: istockphoto/kodda

Сегодня, 5 января, ВСУ запустили три беспилотника по нефтепроводу «Дружба», который находится в посёлке Десна Выгоничского района Брянской области. Все дроны были уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны.
Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Уточняется, что каждый из трёх БПЛА был оснащён боевым зарядом массой 3,5 килограмма, состоящей из взрывчатого вещества и поражающих элементов. На этот раз никого и ничего «поразить» им не удалось. Повреждений наземной инфраструктуры нефтепровода из-за падения обломков дронов не зафиксировано. Также обошлось без пострадавших.

В предыдущий раз украинские военные пытались атаковать нефтепровод в Брянской области 25 декабря прошлого года. Тогда российские силы ПВО сбили в районе объекта четыре беспилотника ВСУ.

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#военные
#бпла
#всу
#пво
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«ВХ» представил снятые с дрона кадры битвы якутского бойца с украинским военным
05 января 2025, 11:46

Фото: iStock/zabelin

Опубликованы новые кадры рукопашной схватки бойца ВС РФ из Якутии Андрея Григорьева с позывным Тута с украинским солдатом. Видео представил Telegram-канал «Военная хроника».
Военкоры утверждают, что кадры были сделаны на украинский дрон, который на протяжении всего боя снимал происходящее, после чего вернулся на свои позиции.

По словам военкора Семена Пегова, бой между российским и украинским военным произошел ещё в 2024 году в районе населённого пункта Трудовое, однако видео появилось в распоряжении российских журналистов только сейчас.

На представленном видео запечатлён уже конец схватки. На нём видно, как боец ВС РФ, находясь сверху, наносит удары по украинскому военному.

Одержавший победу над украинцем Тута после боя ещё шесть дней добирался до позиций российских бойцов. За это время он неоднократно попадал по обстрел дронов ВСУ, но смог выбраться из лесопосадки, где за ним устроили погоню.

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