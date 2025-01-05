Украинские военные попали в засаду на юге ДНР

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Снайпер группировки войск «Восток» с позывным Казах сообщил, что три группы Вооружённых сил Украины (ВСУ) попали в засаду на юге ДНР, в окрестностях Великой Новосёлки.
«Первая пришла пехотой, две следующие подъехали на технике. Они, по сути, в засаду попали. До врага было метров 200», — цитирует слова военного ТАСС.Все три группы ВСУ не имели между собой коммуникации и отправились в контратаку вслепую, отметил снайпер.
Он добавил, что часть личного состава уничтожена, четыре человека взяты в плен, ещё часть отошла.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью Киев предпринял очередную попытку массовой атаки на Россию. Дежурными силами противовоздушной обороны был сбит либо подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 61 украинский беспилотник.
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Анастасия Ларина