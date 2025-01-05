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ВС РФ продолжают продвижение вперёд и сдвигают фронт всё дальше на запад, поэтому они близки к полному освобождению территорий ДНР и ЛНР. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.
Издание сообщает, что российские войска в настоящее время с юга обходят Красноармейск (украинское название – Покровск) и близки к достижению административной границы Днепропетровской области. В ней ещё ни разу за время проведения СВО не шли наземные бои.
В материале уточняется, что ВС РФ уже близки к полному взятию под контроль ДНР и ЛНР. Причём Владимир Зеленский уже сам признал постоянное активное продвижение российских войск.
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Анастасия Чинкова