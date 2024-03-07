Рогов: В Работино идут тяжёлые уличные бои

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В запорожском селе Работино идут тяжёлые уличные бои, об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в интервью для РИА Новости.
«В Работино идут тяжелые уличные бои. Идут бои в районе дома культуры», — прокомментировал нынешнюю ситуацию на запорожском направлении Рогов.
Он также сообщил, что Вооружённые силы Украины перебрасывают в Работино всё новые силы, стараясь превзойти российскую сторону численностью.
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Евгения Парфентьева