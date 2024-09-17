ВСУ перетягивают силы из Курской области в Донбасс

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Успехи ВС РФ в Донбассе вынуждают ВСУ перетягивать в ДНР силы из Курской области. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на украинских солдат. По их словам, командование уже начало передислоцировать подразделения.
«Потери среди украинцев быстро растут, что вынуждает Сырского начать передислокацию некоторых подразделений из Курской области для укрепления обороны (в подконтрольной Киеву части ДНР — прим.ред.)», — указывается в материале.При этом издание отмечает, что несмотря на это российская армия продолжает развивать наступление в ДНР и достигает успехов.
Ранее украинский военкор Юлия Кириенко писала, что командиры ВСУ все чаще сокрушенно говорят об угрозе потерять Покровск, Селидово и Угледар из-за снарядного голода и нехватки солдат.
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