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Пока рано говорить об освобождении Харькова, заявил в беседе с «Радио 1» председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов.
Он подчеркнул, что Харьков является городом-миллионником, который гораздо больше, чем, например, Мариуполь. К тому же президент Украины Владимир Зеленский сейчас перебрасывает туда больше войск. Всё это говорит о том, что основная битва ещё впереди.
Продвижение на харьковском направлении идёт, оно довольно активное и уже имеет ряд положительных результатов. Но важно понимать, что российских военных не ожидает «лёгкая прогулка», поэтому сейчас ещё рано говорить об освобождении Харькова, подчеркнул Рогов.
Также он прокомментировал активное обсуждение отправки западных войск на Украину. В настоящее время такие дискуссии ведутся всё активнее. В первую очередь речь идёт о выделении кадров Польшей, прибалтийскими республиками, Болгарией и другими странами. Но пока это лишь обсуждения, последствия которых неизвестны.
Кроме того, в среду стало известно, что российские войска полностью освободили населённый пункт Работино в Запорожской области. По словам Рогова, Работино, находящееся в низине, изначально не являлось самоцелью. Важнее высоты, находящиеся рядом с ним. Сейчас ВС РФ ведут активные действия на этом участке, и часть высот уже удалось взять под контроль.
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Продвижение на харьковском направлении идёт, оно довольно активное и уже имеет ряд положительных результатов. Но важно понимать, что российских военных не ожидает «лёгкая прогулка», поэтому сейчас ещё рано говорить об освобождении Харькова, подчеркнул Рогов.
Также он прокомментировал активное обсуждение отправки западных войск на Украину. В настоящее время такие дискуссии ведутся всё активнее. В первую очередь речь идёт о выделении кадров Польшей, прибалтийскими республиками, Болгарией и другими странами. Но пока это лишь обсуждения, последствия которых неизвестны.
Кроме того, в среду стало известно, что российские войска полностью освободили населённый пункт Работино в Запорожской области. По словам Рогова, Работино, находящееся в низине, изначально не являлось самоцелью. Важнее высоты, находящиеся рядом с ним. Сейчас ВС РФ ведут активные действия на этом участке, и часть высот уже удалось взять под контроль.
«Прогноз сдерживающего оптимизма, показывающий, что у нас есть все шансы и надежды ускорить освобождение южнорусских земель от нацистской заразы», – заключил Рогов.Читайте также:
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Анастасия Чинкова