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Рогов: Вывод из строя ДнепроГЭС нанёс удар по военному производству для ВСУ

18 июня 2024, 17:27
Фото: istockphoto/Nemet83

Фото: istockphoto/Nemet83

Прекращение генерации электричества Днепровской ГЭС в результате российских ударов значительно повлияло на военное производство для нужд Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.


В разговоре с ТАСС он отметил, что функционал гидроэлектростанции пытались восстановить, но сделать это не удалось. Рогов указал, что ДнепроГЭС была важна с точки зрения стабилизации перепадов напряжения в сетях и маневрирования. Станция играла в этом отношении ключевую роль не только в Запорожье, но и во всём приднепровском регионе. Теперь закрыть остановившиеся мощности можно только при помощи импорта, подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, выведение из строя Днепровской ГЭС направлено на прекращение производства в интересах ВСУ. Рогов также отметил филигранную точность, с которой наносились удары. Плотина осталась целой, связь между двумя берегами не нарушена.

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#днепровская гэс
В Киеве похоронили сбитого лётчика Коренчука по прозвищу «Призрак Киева»
18 июня 2024, 17:22

Фото: istockphoto/Airubon

В Киеве прошли похороны одного из «Призраков Киева» лётчика Валентина Коренчука с позывным Бджоляр. Он был сбит в ходе боевого вылета в конце апреля 2024 года.
По сообщению портала Hromadske, Коренчук служил в Васильковской 40-й бригаде тактической авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ), получившей прозвище «Призраки Киева» в 2022 году. Часть церемонии прощания прошла на майдане Незалежности украинской столицы.

Коренчук совершил более 80 боевых вылетов и в общей сложности провёл в небе около 300 часов. Он был награждён украинским орденом «За мужество» III степени.

В августе 2023 года в небе над Житомиром погиб ещё один «призрак Киева» с позывным Джус. Это произошло после столкновения в воздухе двух чешских учебных самолётов. По сообщениям украинских СМИ, под этим позывным служил в ВСУ пилот МиГ-29 Андрей Пильщиков.

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#всу
#киев
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«Решающий»: командир «Ахмата» рассказал, чего ждет от ВСУ в Харьковской области
Алаудинов: ВС РФ сделали рывок под Харьковом и ждут ответного хода от ВСУ
18 июня 2024, 15:37

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Российские военные ждут ответного хода от боевиков ВСУ под Харьковом после того, как ВС РФ взяли под свой контроль большую территорию. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал замначальника главного управления по военно-политической работе российского оборонного ведомства Апти Алаудинов.
Он отметил, что украинские националисты перебросили на Харьковщину значительное количество сил. Боевиков перекинули даже из-под Киева.

«В принципе мы сейчас ждем дальнейшего хода нашего противника, который пытается сконцентрировать определенные силы и сделать какой-то, скажем так, решающий шаг для себя», – сказал Алаудинов.

Ранее сообщалось о продвижении ВС РФ на Купянском направлении. По словам отставного подполковника Андрея Марочко, российские бойцы успешно оттесняют противника.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе. Высшее руководство страны предлагает киевскому режиму переговоры, однако там не хотят выполнять условия для их начала.

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#армия россии
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#харьков
#харьковская область
#новости
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Склонявший детей к суициду участник СВО рассказал о штурмах под детские песни
Склонявший детей к суициду Глазов рассказал, что ходил в бой под детские песни
18 июня 2024, 14:55

Фото: iStock/IherPhoto

Ушедший на СВО бывший куратор игры «Синий кит» Александр Глазов ходил в бой под детские песни. Об этом пишет портал «Регнум».
В марте 2019 года суд приговорил мужчину к 6 годам колонии строгого режима. Его осудили по статье «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства».

Он рассказал, что на штурм было идти тяжело, чтобы заставить себя, военный пел детские песни. В пример он привел произведение из мультика про Енота: «От улыбки хмурый день светлей». По его словам, когда он пел эту песню стреляя из автомата, страх уходил. Он рассказал, что советовал делать так же своим сослуживцам.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Военкор RT Яремчук показал работу артиллерии и БПЛА разведчиков под Харьковом
18 июня 2024, 14:46

Фото: iStock/vadimrysev

Военкор RT Александр Яремчук продемонстрировал кадры совместной работы артиллерии и БПЛА российских разведчиков по прячущимся боевикам ВСУ в Харьковской области.
Российские бойцы получают соответствующую наводку и далее успешно поражают противника, который прячется в домах, а также зачищают посадки.

По словам командира одной из групп БПЛА, военные ВСУ пытаются атаковать, когда начинает смеркаться.

«Летают как FPV, так и Mavic, так и «Орланы», спутники (речь о Starlink) — небо постоянно усеяно всё огнями», — отметил военнослужащий в беседе с военкором RT.


При этом уточняется, что раньше основную угрозу представляли артиллерия и миномёты, а теперь главная опасность исходит от беспилотников ВСУ.

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#военные
#бпла
#война
#небо
#опасность
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«Это война»: Баранец раскрыл планы ВСУ по контрнаступлению в Харьковской и Запорожской областях
Военэксперт Баранец: ВСУ готовятся к контрнаступлению под Харьковом
18 июня 2024, 14:36

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинские «Бабы Яги» теперь используются противником ночью только для дистанционного минирования всех наших прифронтовых дорог. Так обычно делается перед наступлением, сообщил сенатор от Запорожской области и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» сказал, что эта информация абсолютно противоречивая.

«Информация противоречивая абсолютно. Когда готовятся к наступлению, землю перед своим носом не минируют, они что, по минным полям наступать будут? Минные поля – это чаще всего подготовка к обороне», — отметил эксперт.

По словам полковника в отставке, признаки подготовки ВСУ к контрнаступлению наблюдаются под Харьковом, потому что туда стягиваются войска и боевая техника, пребывают наемники.

«Вот Харьковское направление, возможно, примет какие-то телодвижения. Никто никогда не скажет, что мы на сто процентов готовы, это война, а не таблица умножения. Мы знаем о подготовке противника и готовимся в меру своих сил, личного состава и опыта. Мы держим ушки на макушке», — прокомментировал военный обозреватель.

Виктор Баранец уверен, что никакой стратегии в подобных наступлениях нет, что это просто штурмовые действия.

«Стратегия была у контрнаступления, которое они готовили ранее, в котором участвовали чуть ли не 200 тысяч человек. А такие штурмовые действия по 18,20,30 даже 50 человек — это локальное прощупывание нашего фронта, выискивание наших слабых мест. Стратегическое наступление — это когда фронт наступает или участки фронта, там 10-15 бригад или дивизий, артиллерия, авиация — вот это контрнаступление, сейчас мы видим просто штурмовые действия на многих участках фронта. И мы поступаем в их сторону точно так же», — заключил собеседник.

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#война
#авиация
#всу
#виктор баранец
#наемники
#рогозин
#контрнаступление
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Вылавливают людей: Стали известны подробности насильственной мобилизации в ВСУ в Запорожье
Рогов: в Запорожье прибыли дополнительные группы для отлова людей в ВСУ
18 июня 2024, 14:32

Фото: istockphoto/reflection_art

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что город Запорожье, который оккупирован украинскими военными, разбили на сектора для насильственной мобилизации. Об этом пишет РИА Новости.
Киевские власти на фоне увеличивающихся потерь в два раза повысили план мобилизации в трёх областях Украины, а также на оккупированной части Запорожской области. Мобилизационный план «по отлову людей на улицах» киевский режим увеличил в Харьковской, Сумской и Одесской областях.

Рогов заявил, что в Запорожье прибыли дополнительные группы сотрудников территориальных центров комплектования. Военкоры разбили город на сектора. Было замечено больше сотни кочующих постов, которые «вылавливают запорожцев».

Ранее Владимир Рогов в своем Телеграмм-канале сообщал, что в Запорожье прогремела серия взрывов. Запорожская область — регион РФ, расположенный в нижнем течении Днепра. Частью России он стал по итогам референдума в сентябре 2022 года.

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#владимир рогов
#рф
#запорожье
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Замминистра обороны заявила, что у 20 % бойцов СВО есть ПТСР
Цивилева: у каждого пятого бойца СВО есть посттравматическое расстройство
18 июня 2024, 14:13

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Посттравматическое расстройство диагностировано у 20 процентов ветеранов, которые вернулись со спецоперации. Об этом рассказала заместитель министра обороны России Анна Цивилева, пишет издание «Ведомости».
По ее словам, этот диагноз требует длительной и комплексной работы медицинского психолога и психиатра, а также медикаментозной поддержки. Она отметила, что всем бойцам СВО нужна поддержка и помощь. На ранних стадиях проблемы можно откорректировать с помощью специальной терапии. Военные должны понимать, что они небезразличны, добавила Цивилева.

«Им также благодарны за защиту нашей страны, за то, что они выступили на первом фланге, жертвуя жизнью и здоровьем. И они сегодня не просто полноценные члены общества, они – наша элита, кадровый потенциал нашей страны», — сказала она.

О назначении Цивилевой на должность замминистра обороны стало известно ранее сегодня, 17 июня. Анна Цивилева является женой министра энергетики РФ Сергея Цивилева, который ранее занимал пост главы Кемеровской области. На посту заместителя министра обороны РФ Анна Цивилева будет курировать взаимодействие ведомства с государственным фондом «Защитники Отечества».

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#военные
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#кндр
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Рогозин сообщил о признаках подготовки ВСУ к наступлению в активности их дронов
18 июня 2024, 13:19

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Признаки, что украинские боевики готовятся к наступлению, увидел бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.
«Украинские Бабы-яги теперь используются противником ночью только для дистанционного минирования всех наших прифронтовых дорог. Так обычно делается перед наступлением», – говорится в сообщении.

Ранее аналитик Андрей Марочко отмечал, что командование ВСУ наращивает под Харьковом в Волчанске ударную группу, чтобы в дальнейшем осуществить контрнаступление.

До этого сообщалось, что бойцы группировки «Днепр» создали уникальный беспилотник, способный унести груз до 200 килограммов. По сообщению Минобороны России, ударно-транспортный беспилотник «Перун» работает на российском программном обеспечении.

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#спецоперация
#всу
#вс рф
#дмитрий рогозин
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Опубликован последний репортаж погибшего корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги
18 июня 2024, 13:06

Фото: istockphoto/alfimimnill

Последний материал погибшего корреспондента издания NEWS.ru Никиты Цицаги называется «Птичники в Марьинке». Он был снят в зоне боевых действий на Кураховском направлении, где специальный взвод БПЛА («птичек» на сленге бойцов) уничтожал технику и живую силу противника.
Этот сюжет теперь опубликован во всех социальных сетях и на YouTube-канале NEWS.ru. Никита смог пообщаться с бойцами, которые первыми вошли в Марьинку и дошли до окраин населённого пункта. Солдаты рассказали корреспонденту о нюансах своей работы, описали, как они научились выцеливать танки Leopard, склады и блиндажи противника.

Стремительное изменение театра военных действий в зоне специальной военной операции породило новую воинскую специальность — «птичник». Простая конструкция беспилотников и умелое управление ими делает дроны поистине устрашающим оружием», — рассказывал Никита Цицаги.

В своём репортаже журналист также показал кумулятивный снаряд «Фазан», способный прожечь броню танка. Бойцы специального взвода БПЛА рассказали, что на таких снарядах они пишут послания украинцам в память о погибших товарищах.

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Корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги погиб в ДНР после атаки ВСУ
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#танки
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#сво
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