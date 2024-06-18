Рогов: Вывод из строя ДнепроГЭС нанёс удар по военному производству для ВСУ

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Прекращение генерации электричества Днепровской ГЭС в результате российских ударов значительно повлияло на военное производство для нужд Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
В разговоре с ТАСС он отметил, что функционал гидроэлектростанции пытались восстановить, но сделать это не удалось. Рогов указал, что ДнепроГЭС была важна с точки зрения стабилизации перепадов напряжения в сетях и маневрирования. Станция играла в этом отношении ключевую роль не только в Запорожье, но и во всём приднепровском регионе. Теперь закрыть остановившиеся мощности можно только при помощи импорта, подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, выведение из строя Днепровской ГЭС направлено на прекращение производства в интересах ВСУ. Рогов также отметил филигранную точность, с которой наносились удары. Плотина осталась целой, связь между двумя берегами не нарушена.
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Александр Бойцов