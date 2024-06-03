В «Укрэнерго» рассказали о серьезных повреждениях ДнепроГЭС

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Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС), крупнейшая на Украине, столкнулась с серьезными проблемами.
Об этом сообщил глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, его слова передает ТАСС.
Кудрицкий отметил, что оборудование и сооружения станции подверглись «очень-очень сильным повреждениям». По его словам, это создает значительные трудности для восстановления нормальной работы объекта.
1 июня глава подконтрольной Киеву Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что ДнепроГЭС находится в критическом состоянии после атаки со стороны Вооруженных сил РФ.
Утром 1 июня Федоров сообщил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в подконтрольной Украине части Запорожской области.
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Кудрицкий отметил, что оборудование и сооружения станции подверглись «очень-очень сильным повреждениям». По его словам, это создает значительные трудности для восстановления нормальной работы объекта.
1 июня глава подконтрольной Киеву Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что ДнепроГЭС находится в критическом состоянии после атаки со стороны Вооруженных сил РФ.
Утром 1 июня Федоров сообщил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в подконтрольной Украине части Запорожской области.
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Артем Кузьмин