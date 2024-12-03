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Армия РФ освободила населённый пункт Новодаровка в Запорожской области, сообщило Министерство обороны России.
Ранее Минобороны Российской Федерации сообщили, что ВС РФ освободили Петровку и Ильинку в Донецкой Народной Республике. Активные наступательные действия подразделения Южной группировки войск помогли освободить населённые пункты. Подчёркивалось, что противник потерял 470 солдат, две боевые бронированные машины «Козак», два автомобиля, 152-мм гаубицу «Мста-Б.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ольга Енгалычева