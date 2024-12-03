Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ВС РФ освободили Новодаровку в Запорожской области

ВС РФ освободили Новодаровку в Запорожской области

Фото: iStock/ Aleksandr Golubev

Фото: iStock/ Aleksandr Golubev

Армия РФ освободила населённый пункт Новодаровка в Запорожской области, сообщило Министерство обороны России.


Ранее Минобороны Российской Федерации сообщили, что ВС РФ освободили Петровку и Ильинку в Донецкой Народной Республике. Активные наступательные действия подразделения Южной группировки войск помогли освободить населённые пункты. Подчёркивалось, что противник потерял 470 солдат, две боевые бронированные машины «Козак», два автомобиля, 152-мм гаубицу «Мста-Б.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Успехи ВС РФ в Курахово, атаки в Курской области, взрывы в Херсоне: последние новости СВО

ВС РФ освободили Воровское в ДНР

Минобороны: ВС РФ освободили Новую Ильинку в ДНР
#сво
#вс рф
#минобороны
#солдат
#запорожская область
#спецоперация
ВСУ рассказали об отсутствии солдат КНДР в Курской области
«Би-би-си»: ВСУ не нашли следов армии КНДР в Курской области
03 декабря 2024, 13:25

Фото: iStock/znm

Украинская армия не смогла обнаружить следы солдат КНДР в Курской области. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на бойцов ВСУ.
«Очень трудно найти корейца в темном курском лесу. Особенно если его здесь нет», — рассказывает солдат украинской армии Павел.

Напомним, что в ноябре СМИ сообщали о нахождении бойцов северокорейской армии на территории Курской области. Командование ВСУ пообещало вознаграждение тем, кому удастся взять в плен солдата КНДР. По информации издания, украинская армия еще ни разу не вступала в боевой контакт с бойцами КНДР. На сегодняшний день официальных подтверждений нахождения северокорейской армии на территории России нет.

Читайте также:

Семья из Курской области 3,5 месяца не выходила из дома из-за ВСУ

Обезоруживший целый отряд ВСУ студент МГУ Иван Харламычев погиб на СВО

«Будут резать»: Украинский боевик рассказал, как их пугали жестокостью ВС РВ
#армия
#сво
#всу
#кндр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Обезоруживший целый отряд ВСУ студент МГУ Иван Харламычев погиб на СВО
03 декабря 2024, 12:40

Фото: istockphoto / razihusin

Студент Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Иван Харламычев погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Для участия в боевых действиях он взял академический отпуск, сообщает Telegram-канал «Срочно, Сейчас».
Молодой человек учился на втором курсе исторического факультета, но в ноябре 2023 года оформил академический отпуск с целью вступить в ряды добровольцев и заключить контракт с Министерством обороны России.

Харламычев был направлен служить в подразделение разведки Вооруженных сил РФ.

Во время выполнения боевой задачи новобранец сумел обезоружить отряд противника, но сам погиб.

Подробности его смерти не сообщаются. Командование представило Ивана к посмертному награждению орденом Мужества.

Читайте также:

Насильно мобилизованный солдат ВСУ пришел к родным в Курске

Пленный в Курской области боевик ВСУ раскрыл обман командиров

Известна судьба русского священника, принявшего ислам и отправившегося на СВО
#контракт
#сво
#солдат
#рф
#студент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ находятся в сложном положении из-за наступления ВС России
03 декабря 2024, 12:35

Фото: istockphoto / Irina Piskova

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с серьёзными трудностями из-за наступления российских войск, сообщил военный аналитик Black Bird Group Эмиль Кастехельми в интервью для Newsweek.
«Тенденция очень тревожная. Нет никаких оснований ждать, что в декабре сложившаяся ситуация успокоится», — сказал Кастехельми.
Аналитик отметил, что украинские войска уже долгое время сталкиваются с трудностями в стабилизации фронта, и в ноябре наступление российских сил значительно ускорилась по сравнению с сентябрем и октябрем.

Кроме того, в ближайшие месяцы российская армия продолжит активно продвигаться вперёд.
«Ничто не предващает, что они выдохнутся», — подчеркнул эксперт.
От также добавил, что ожидает продолжения наступления ВС РФ в ближайшее время.

Читайте также:

Продвижение в Курской области, бои под Торецком, уничтожение ВСУ в Запорожье: последние новости СВО

ВС РФ ударили по военной части в Ровненской области, где были польские наемники

ВС РФ с помощью беспилотников создали буферную зону в Запорожской области
#эксперт
#армия
#новости
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Семья из Курской области 3,5 месяца не выходила из дома из-за ВСУ
Жители Курской области 3,5 месяца почти не покидали дом из-за танков ВСУ
03 декабря 2024, 12:03

Фото: iStock/ Banu R

Семья из Курской области 3,5 месяца почти не покидала стены своего дома, потому что рядом стояли танки и иная техника ВСУ.
Вооружённые силы Украины пришли в село Казачья Локня в начале августа. Местные жители могли покидать дом по пропускам лишь когда выходили за водой и продуктами. Военнослужащие Украины не разрешали им эвакуироваться и говорили, что Российская Федерация якобы не даёт гуманитарный коридор.

«На самом же деле украинцы просто прикрывались нами, нашими домами и ставили рядом свою технику. По сути, мы были в плену», — обратила внимание Валентина в беседе с RT.

Женщина с отцом, мужем и четырьмя детьми пробыла там до середины ноября.

Потом украинская армия увезла семью в Сумы. Валентина уточнила, что там женщин и мужчин разделили, а последних регулярно допрашивала Служба Безопасности Украины (СБУ). В Сумах выходцы из села Казачья Локня пробыли почти неделю. После этого Валентина и её семья вернулись на территорию Российской Федерации.

Читайте также:

Продвижение в Курской области, бои под Торецком, уничтожение ВСУ в Запорожье: последние новости СВО

Насильно мобилизованный солдат ВСУ пришел к родным в Курске

Штурмовик ВС РФ во время дуэли с боевиком ВСУ уговаривал его сдаться
#семья
#дом
#армия
#женщина
#село
#жители
#сбу
#служба
#всу
#россия
#танки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Будут резать»: Украинский боевик рассказал, как их пугали жестокостью ВС РВ
Военнопленный ВСУ рассказал, как его пугали жестокостью российских бойцов
03 декабря 2024, 12:03

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Украинский солдат Сергей Стокоз, который был призван, несмотря на то, что не должен был служить по состоянию здоровья, попал в плен в Курской области. Он рассказал, что командиры ВСУ пугали его и сослуживцев жестокостью российских военных.
В ролике, опубликованном министерством обороны РФ, он рассказывает, что проходил подготовку всего пять дней, после чего его отправили в часть. По словам Стокоза, он боялся отправляться в Курскую область и сдался в плен при первой возможности.

«Мы вышли, бросили оружие и сдались. Русские отнеслись к нам нормально, нас накормили, напоили», — говорит пленный.

Это совсем не соответствовало тому, о чём им говорили командиры, подчеркнул украинец. Их запугивали, говорили, что в случае попадания в плен их будут избивать, пытать и резать. Конечно, в этом, как и во многом, о чём толкует украинская пропаганда, не оказалось ни слова правды, заключил военнопленный.

Читайте также:

Продвижение в Курской области, бои под Торецком, уничтожение ВСУ в Запорожье: последние новости СВО

Насильно мобилизованный солдат ВСУ пришел к родным в Курске

Российские медики спасли жизнь солдата ВСУ
#оружие
#рф
#плен
#всу
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Выплаты участникам СВО»: что положено за контракт с Минобороны в Московской области
03 декабря 2024, 11:58

Фото: iStock/scaliger

В России труд военнослужащих достойно оплачивается. Пока патриоты своей страны стоят на страже безопасности государства, оно заботится о родственниках бойцов. В Московской области для участников СВО и их семей предусмотрены различные выплаты и льготы.

Выплаты участникам СВО в Подмосковье


Жителю Московской области, который подписал контракт с 21 октября по 31 декабря 2024 года на срок не менее года, регион единовременно выплачивает 1,9 млн рублей. Тем, кто оформится на службу по контракту в период с 1 августа по 31 декабря текущего года, выплатят разовую федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей. Также бойцы получают зарплату за выполнение боевых задач в зоне СВО от 205 тысяч рублей.

Выплаты за награды


За награды, полученные бойцом за выполнение боевых задач, предусматривается отдельная выплата. Так, за поощрение российским правительством положен один ежемесячный оклад, а за поощрение президентом РФ – два. Три оклада заплатят за присвоение почетных званий РФ и награждение знаками отличия РФ, а за награждение орденами и медалями РФ положено пять окладов.

Выплаты за ранения


При ранении в зоне спецоперации боец может получить до четырех миллионов рублей. Сумма выплат будет зависеть от степени тяжести. Так, по новым правилам за легкое ранение выплачивается от 100 тысяч рублей, а при тяжелых – три миллиона. За ранение, повлекшее инвалидность, предусмотрена выплата в размере четыре миллиона рублей. Также существуют страховые компенсации. Их размер составляет от 82 до 327 тысяч рублей.

Статус ветерана боевых действий


Кроме того, бойцы, подписавшие контракт с Минобороны РФ, получают статус ветерана боевых действий. Этот статус предполагает бесплатный проезд в транспорте, бесплатные протезы и ортопедические изделия, компенсацию трат на ЖКХ и капремонт и 50% скидку на транспортный налог.
При этом участники спецоперации имеют право на обучение в высших учебных заведениях на бюджетной основе, бесплатное протезирование зубов и использование отпуска в любое время.

Выплаты и льготы по инвалидности после ранения в зоне СВО


За ранение, повлекшее инвалидность, выплачивается четыре миллиона рублей. Кроме того, участники спецоперации из Подмосковья могут пройти трехнедельную реабилитацию в Центре «Ясенки» с питанием и проживанием.

В случае приобретения инвалидности после ранения в зоне боевых действий предусматривается разовая федеральная выплата в размере три миллиона рублей. Страховая компенсация составляет от 800 тысяч до 2 500 000 миллионов в зависимости от степени инвалидности. Кроме того, ежемесячно боец получает 6000-7600 т. р., дополнительное пенсионное обеспечение в размере одна тысяча рублей, ежемесячные компенсации и санаторно-курортные путевки.

При этом военнослужащему, уволенному с военной службы вследствие военной травмы или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту положено единовременное пособие в размере 3 миллиона 272 тысячи рублей.

Льготы для семей участников СВО


Детям российских бойцов своевременно и на бесплатной основе предоставляется место в детском саду. Кроме того, дети военных бесплатно питаются в подмосковных школах. Семьям оказывается при необходимости психологическая поддержка, а также проводятся консультации по юридическим вопросам. При этом родственники участников СВО имеют право на газификацию ИЖС на льготных условиях, путевки для детей в лагерь «Литвиново», внеочередной перевод ребенка в близлежащую школу, бесплатное посещение кружков и секций, а также волонтерскую помощь.

Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

Читайте также:

Психологическая помощь и уникальные технологии: как участники СВО проходят реабилитацию в Подмосковье

Льготы и выплаты участникам СВО: демобилизованных из ВС РФ начнут трудоустраивать

Увеличение выплат за инвалидность: какие льготы положены бойцам СВО
#жкх
#бесплатный проезд
#пособие
#дети
#минобороны рф
#награды
#льготы
#выплаты
#путёвки
#травмы
#психологическая психологическая контракт
#право
#сво
#вс рф
#ранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Известна судьба русского священника, принявшего ислам и отправившегося на СВО
RZN.info: экс-священник, принявший ислам, сгорел в танке на СВО
03 декабря 2024, 11:32

iStock/Photoboyko

Принявший ислам бывший священник Владимир Угрюмов погиб в зоне проведения специальной военной операции сгорев в танке. Об этом сообщает RZN.info.
«Владимир Угрюмов, бывший служитель Серафимовского храма села Льгово, погиб в зоне боевых действий. Он сгорел в танке в августе 2024 года», — пишут в издании.

На момент гибели Угрюмов являлся бойцом добровольческого отряда «Ахмат». В 2021 году экс-священника отстранили от должности за самовольное оставление прихода.

В дальнейшем стало известно о его женитьбе на мусульманке в Дагестане и принятии ислама. В 2023 Угрюмов поселился в Павловке Путянинского района в доме, который хотел купить уже несколько лет.

Читайте также:

ВС РФ с помощью беспилотников создали буферную зону в Запорожской области

Насильно мобилизованный солдат ВСУ пришел к родным в Курске

Зеленский согласился пригласить Россию на второй саммит мира
#вс рф
#солдат
#сво
#священник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ростовской области сбит БПЛА ВСУ, обломки рухнули на территорию детского сада
03 декабря 2024, 10:47

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Каменском районе Ростовской области средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, обломки рухнули на территорию детского сада, пострадавших нет. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Утром около 10:00 в Каменском районе силы и средства ПВО отработали по БПЛА, который летел над населенным пунктом на сверхмалой высоте», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что обломки сбитого дрона рухнули на территорию детского сада в Старой Станице. По словам главы региона, в результате вражеской атаки никто из детей, родителей и персонала дошкольного учреждения не пострадал. Разрушений на земле нет.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом в регионе украинском дроне. По его словам, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. По данным Минобороны РФ, еще один беспилотник сбили в Белгородской области.

Читайте также:

Российские ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над Брянской областью

ВСУ повторно атаковали автогазовую заправку в Запорожской области

Над территорией Брянской области уничтожили еще восемь БПЛА
#бпла
#telegram
#пво
#минобороны рф
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Люди ненавидят диктатора Зеленского»: Киевская журналистка высказала претензии Шольцу
Украинская журналистка Панченко обвинила Шольца во лжи после его послания Путину
03 декабря 2024, 10:35

Фото: iStock/alzay

Канцлер Германии Олаф Шольц говорит неправду, говоря о поддержке украинского народа, заявила местная журналистка Диана Панченко. Так она прокомментировала послание Шольца президенту России Владимиру Путину из Киева.
Напомним, находясь с визитом в Киеве, канцлер Германии Олаф Шольц обратился к президенту России, подчеркнув, что Германия намерена поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется.

«Вы поддерживаете не украинский народ. Только лично диктатора Зеленского. А люди его ненавидят», — написала Панченко в социальной сети X.

Она подчеркнула, что чем дольше Зеленский остается во главе Украины, тем меньше становится страна.

Визит Шольца в столицу Украины стал ещё одним свидетельством решимости Германии сохранить курс на поддержку Украины в её противостоянии с Россией. Шольц также собирался объявить об очередных поставках вооружения Киеву на сумму 650 миллионов евро.

Читайте также:

Почему бы не поддержать немцев, спросили Шольца после его послания Путину

Песков сдержанно прокомментировал оскорбления Зеленскому в адрес России

Кличко пожаловался Шольцу на критическую ситуацию на поле боя
#евро
#курс
#германия
#люди
#зеленский
#вооружения
#шольц
#олаф шольц
Следите за нашими новостями
в удобном формате