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Украина потеряет ещё несколько крупных городов, если не решит завершить конфликт, с таким заявлением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue works.
«Появляется все больше признаков, что этот конфликт не закончится, пока Одесса, Днепропетровск, Харьков и Николаев не станут российскими. Может, и больше того, если Украина захочет продолжить это сумасшествие», — выразил своё мнение бывший разведчик ВС Соединённых Штатов.
По его мнению, киевскому режиму пора прекратить слепо выполнять приказания своих кураторов из Североатлантического альянса. В противном случае, Украина лишится ещё как минимум 20 процентов территорий.
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