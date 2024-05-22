Рогов: Эффективность ударов ВС РФ по логистическим центрам противника выше

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Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что эффективность ударов российской армии по логистическим центрам ВСУ стала выше.
Он связал это с более качественной разведкой.
До этого военкор Андрей Филатов показал кадры ударов со стороны ВСУ FPV-дронами и минами по дому. Как передаёт RT, командир с позывным Белый распорядился прямо внутри этого дома выкопать блиндажи, в которых и спасались бойцы во время прилётов.
Ранее сообщалось, что российские войска дроном ударили по военному порту Очакова в Николаевской области.
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«Если говорить про наши удары по местам скопления техники противника, по логистическим центрам, по местам переброски боеприпасов и всего того, что обеспечивает боевые действия режима Зеленского против нас, то эффективность последнее время начала повышаться», — отметил в беседе с «Царьградом» Рогов.
До этого военкор Андрей Филатов показал кадры ударов со стороны ВСУ FPV-дронами и минами по дому. Как передаёт RT, командир с позывным Белый распорядился прямо внутри этого дома выкопать блиндажи, в которых и спасались бойцы во время прилётов.
Ранее сообщалось, что российские войска дроном ударили по военному порту Очакова в Николаевской области.
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Мелисса Тимофеева