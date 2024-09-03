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Ракетный удар по бывшему военному училищу в Полтаве нанесли российские войска, информирует председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.
«Именно этот личный состав [училища] и накрыли ракетным ударом. Произошло это в момент построения, в котором изначально принимало участие свыше полутысячи вэсэушников. Потери противника исчисляются сотнями», — говорится в сообщении.
Рогов добавил, что там готовили сотрудников, занимающихся средствами радиоэлектронной борьбы.
Ранее чиновник сообщал, что ВС РФ ударили по пункту дислокации ВСУ в подконтрольном Киеву Запорожье. Помимо украинских неонацистов, были ликвидированы иностранные наемники.
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Никита Кротов