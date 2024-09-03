Украинский спецназовец осуждён на 20 лет за попытку высадки в Крыму

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Южный окружной военный суд приговорил участника подразделения спецназначения Главного управления разведки министерства обороны Украины Александра Любаса к 20 годам тюремного заключения.
Была доказана его вина в том, что он пытался высадиться на побережье Крыма, а также осуществить нападение на российских военных. Об этом ТАСС сообщил представитель суда. Также он намеревался осуществить фото- и видеосъёмку установки украинского флага на территории полуострова.
Как установили следователи, 4 октября 2023 года Любас в составе группировки украинских военнослужащих, следовавших с оружием на гидроциклах и катерах, незаконно пересёк границу РФ. Украинцы проследовали к береговой линии, чтобы попытаться высадиться в Крыму. Их обнаружили российские пограничники. Нападавшие начали резко маневрировать на гидроциклах, а затем скрылись. Любас не удержался на пассажирском сидении гидроцикла и упал в воду, после чего был задержан.
Уголовное дело в его отношении было возбуждено по статьям о покушении на террористический акт, прохождении обучения для террористической деятельности, незаконном ношении оружия, контрабанде и незаконном пересечении государственной границы РФ.
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Как установили следователи, 4 октября 2023 года Любас в составе группировки украинских военнослужащих, следовавших с оружием на гидроциклах и катерах, незаконно пересёк границу РФ. Украинцы проследовали к береговой линии, чтобы попытаться высадиться в Крыму. Их обнаружили российские пограничники. Нападавшие начали резко маневрировать на гидроциклах, а затем скрылись. Любас не удержался на пассажирском сидении гидроцикла и упал в воду, после чего был задержан.
Уголовное дело в его отношении было возбуждено по статьям о покушении на террористический акт, прохождении обучения для террористической деятельности, незаконном ношении оружия, контрабанде и незаконном пересечении государственной границы РФ.
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Александр Бойцов