Украинский спецназовец осуждён на 20 лет за попытку высадки в Крыму

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили за день на курском направлении различную технику Вооруженных сил Украины, в том числе американскую. Об этом он проинформировал в своем Telegram-канале.