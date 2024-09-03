Стало известно, что в Белгородской области загорелся купол храма после атаки БПЛА

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дрон Вооруженных сил Украины нанес удар по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«FPV-дрон нанес удар по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района. В результате взрыва загорелся купол храма», — сообщил губернатор.
По его словам, пожарные расчеты, оперативно прибыли на место и потушили очаг возгорания. Он отметил, что в этом селе еще один БПЛА атаковал социальный объект, в результате чего была повреждена кровля. Отмечается, что пострадавших нет.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Ранее солдат спецназа с позывным Спас рассказал, что против бронетехники США нужна особая тактика, потому что у нее мало уязвимых мест. По его словам, американская техника очень крепкая, у нее не так-то много уязвимых мест. Поэтому важно не только виртуозно пилотировать дрон, но и знать матчасть — куда именно ударить.
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Дарья Осипова