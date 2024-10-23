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Великобритания направит 120 миллионов фунтов стерлингов (155 миллионов долларов США) в совместную с Норвегией морскую коалицию для оказания военно-морской помощи Украине. Об этом заявила канцелярия премьер-министра Кира Стармера.
Средства будут использованы для поставок сотен морских беспилотников и радиолокационных станций, необходимых для защиты зернового коридора в Черном море. В Лондоне также сообщили, что продолжают искать партнеров для финансирования помощи Украине.
Кир Стармер ранее обсудил ускорение поставок помощи с лидерами Германии, США и Франции, отметив единство стран в стремлении поддержать Киев в его борьбе.
Ранее сообщалось, что немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что время президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу из-за массового бегства солдат ВСУ с позиций. Свое мнение он выразил в социальной сети X, комментируя публикацию испанского издания El Pais. В статье говорится о том, что украинские военнослужащие оставляют свои позиции из-за истощения и отсутствия ротации. Дотком подчеркнул, что дезертирство в рядах ВСУ нарастает, что серьезно ослабляет позиции украинского лидера.
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Кир Стармер ранее обсудил ускорение поставок помощи с лидерами Германии, США и Франции, отметив единство стран в стремлении поддержать Киев в его борьбе.
Ранее сообщалось, что немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что время президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу из-за массового бегства солдат ВСУ с позиций. Свое мнение он выразил в социальной сети X, комментируя публикацию испанского издания El Pais. В статье говорится о том, что украинские военнослужащие оставляют свои позиции из-за истощения и отсутствия ротации. Дотком подчеркнул, что дезертирство в рядах ВСУ нарастает, что серьезно ослабляет позиции украинского лидера.
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Елена Перлова