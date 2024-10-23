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Великобритания выделит $155 млн на военно-морскую помощь Украине

23 октября 2024, 04:33
Фото: istock/ikholwadia

Фото: istock/ikholwadia

Великобритания направит 120 миллионов фунтов стерлингов (155 миллионов долларов США) в совместную с Норвегией морскую коалицию для оказания военно-морской помощи Украине. Об этом заявила канцелярия премьер-министра Кира Стармера.
Средства будут использованы для поставок сотен морских беспилотников и радиолокационных станций, необходимых для защиты зернового коридора в Черном море. В Лондоне также сообщили, что продолжают искать партнеров для финансирования помощи Украине.

Кир Стармер ранее обсудил ускорение поставок помощи с лидерами Германии, США и Франции, отметив единство стран в стремлении поддержать Киев в его борьбе.



Ранее сообщалось, что немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что время президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу из-за массового бегства солдат ВСУ с позиций. Свое мнение он выразил в социальной сети X, комментируя публикацию испанского издания El Pais. В статье говорится о том, что украинские военнослужащие оставляют свои позиции из-за истощения и отсутствия ротации. Дотком подчеркнул, что дезертирство в рядах ВСУ нарастает, что серьезно ослабляет позиции украинского лидера.

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Дотком: время Зеленского заканчивается из-за бегства ВСУ
22 октября 2024, 23:58

Немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что время президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу из-за массового бегства солдат ВСУ с позиций.
Свое мнение он выразил в социальной сети X, комментируя публикацию испанского издания El Pais. В статье El Pais говорится о том, что украинские военнослужащие оставляют свои позиции из-за истощения и отсутствия ротации. Дотком подчеркнул, что дезертирство в рядах ВСУ нарастает, что серьезно ослабляет позиции украинского лидера.

«У Зеленского остается все меньше времени. Солдаты бегут со своих позиций. Массовое дезертирство и отказ подчиняться приказам. Все кончено», — написал предприниматель.
Ранее украинское издание «Украинская правда» сообщало, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел, связанных с самовольным оставлением воинских частей, и 30 тысяч дел по фактам дезертирства с начала 2022 года.

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У США и Европы появились сложности с поддержкой Украины
Разведка Швейцарии: у США и Европы появились сложности с поддержкой Киева
22 октября 2024, 21:53

Фото: istockphoto/Photoboyko

У западных и европейских союзников Киева появились сложности с тем, чтобы оказывать ему военную помощь, сказано в докладе, опубликованном на сайте швейцарской разведки.
Разведчики подчеркнули, что российский военный потенциал «будет возрастать в ближайшие месяцы».

«Таким образом, сейчас время играет в пользу России», — сказано в документе.
Перед этим французский историк Эммануэль Тодд в беседе с изданием Berliner Zeitung говорил о проигрыше Запада в украинском конфликте.

Он отмечал, что сегодня в игру на мировой арене вступают новые участники, включая тех, что состоят в объединении БРИКС. Тодд резюмировал, что БРИКС — это противовес странам коллективного Запада.

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#сша
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#сво
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Депутат ВРУ Бужанский усомнился в полной ликвидации медкомиссий на Украине
22 октября 2024, 21:16

Фото: istockphoto/gorchittza2012

Украинский нардеп Верховной рады Максим Бужанский сомневается в ликвидации всех медкомиссий в республике. Этим он поделился в своем Telegram.
«В указе (...) нет слов о роспуске МСЭК с 31 декабря, есть фраза о законопроекте, который должен быть подан, и отменить МСЭК к этой дате», — отметил Бужанский.
Он считает данный вопрос весьма непростым, поскольку в рядах ВСУ тысячи военных имеют инвалидность.

Перед этим глава киевского режима Владимир Зеленский, чьи президентские полномочия истекли 20 мая, заявлял о распространенной фальшивой инвалидности среди украинских чиновников.

Ранее сообщалось, что агенты Службы безопасности Украины задержали чиновницу, которая оформила себе и своему сыну вторую группу инвалидности, чтобы получать льготы и соцвыплаты.

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Песков раскрыл, какой теме Путин и Си Цзиньпин уделили немалое время на БРИКС
Песков: Путин и Си Цзиньпин на саммите БРИКС немало говорили об Украине
22 октября 2024, 20:38

Слева направо: председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани (Фото: сайт Кремля)

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани были посвящены теме Украины немалую часть времени. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Обмен мнениями и по Украине состоялся, и в целом по международной обстановке», — прокомментировал пресс-секретарь российского лидера.
Перед этим помощник Путина Юрий Ушаков комментировал, что участники саммита БРИКС согласовали подход к украинскому конфликту. Собеседник отмечал, что возражений ни у кого нет.

Саммит БРИКС проходит до 24 октября, он является крупнейшим событием во внешней политике на территории РФ.

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Участники саммита БРИКС согласовали подход к конфликту на Украине
22 октября 2024, 20:34

Фото: istockphoto/Bet_Noire

Общий подход стран-участниц БРИКС к украинскому конфликту согласован, и по нему нет возражений, прокомментировал «Первому каналу» помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков. Собеседник подчеркнул, что подход отразят в итоговой декларации саммита.
«Там формулировка уже согласована, она не вызывает ни у кого возражений», — прокомментировал помощник российского лидера.

Саммит стран-участниц БРИКС в Казани проходит до 24 октября. Он является крупнейшим внешнеполитическим событием, которое когда-либо проходило в РФ. Глава российского государства провел в рамках мероприятия ряд двусторонних встреч.

По мнению аналитиков, саммит БРИКС показал, что коллективный Запад не смог изолировать Россию.

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Во Франции заявили о проигрыше Запада в украинском конфликте
Историк из Франции Эммануэль Тодд: Запад проиграл украинский конфликт
22 октября 2024, 20:04

Фото: istockphoto/Diy13

Запад проиграл украинский конфликт, заявил историк из Франции Эммануэль Тодд в разговоре с Berliner Zeitung.
«Очень просто: Запад проиграл конфликт на Украине. Сейчас идет реорганизация мира, причем не в соответствии с представлениями Запада», — сказал собеседник.
Тодд отметил, что теперь участниками игры на мировой арене становятся страны БРИКС и прочие. Историк сделал акцент, что объединение является своего рода противовесом коллективному Западу.

«Запад хотел изолировать Россию, но оказалось, что большинство стран мира не хотят присоединяться к нему в этом вопросе», — заключил аналитик.
Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз дал оценку саммиту БРИКС в Казани. Мероприятие проходит до 24 октября. В нем участвует руководство международных организаций.

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«Вот в чем проблема»: в США оценили положение ВСУ в зоне СВО
Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ уходят с фронта пешком из-за отсутствия техники
22 октября 2024, 18:28

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Боевики ВСУ убираются с фронта пешком, поскольку у них нет техники, а бойцы ВС РФ тем временем ведут наступление по всей фронтовой линии, рассказал в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«У них нет транспортных средств, у них нет танков, у них нет бронетехники, они выбираются пешком», — прокомментировал аналитик.
Он добавил, что украинские боевики вынуждены отступать, поскольку скорость продвижения российских войск растет. Эксперт посчитал, что главная проблема ВСУ заключается в нехватке личного состава.

«Мы видим, что все больше и больше высокопоставленных украинских чиновников заявляют о том, что у них не хватает живой силы, вот в чем проблема», — резюмировал Джонсон.

Ранее стало известно, какие страны НАТО могут ввести войска на Украину и в каком случае. Эксперт раскрыл один очень важный фактор.

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Раскрыты цели иностранных журналистов в Курской области
Краснов: целями иностранной прессы под Курском были оправдание и героизация ВСУ
22 октября 2024, 18:25

Игорь Краснов (фото: сайт Кремля)

Целями иностранной прессы в Курской области были оправдание и героизация ВСУ, которые занимались расстрелами мирного населения, грабежом и насилием, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов во время первого саммита глав прокурорских служб G20 в Рио-де-Жанейро.
«Их целями являлись съемка и размещение в иностранных СМИ репортажей, оправдывающих и даже героизирующих действия украинских военных по нападению на территорию нашей страны. Кто не знает, сообщаю — вторжение сопровождалось расстрелами мирного населения, разграблением домов, социальных и торговых объектов, другими актами насилия и варварского поведения», — пояснил он.
Краснов также отметил, что у иностранных журналистов не было никаких разрешений на то, чтобы посещать Курскую область, потому их уголовное преследование является оправданным с точки зрения российских законов и международного права.
«Разумеется, никаких разрешений у представителей прессы ни на пересечение границы, ни на проведение съемок не было и быть не могло, их уголовное преследование осуществляется в четком соответствии с нормами российского законодательства и соблюдением положений международного права. Больше мне добавить нечего», — подчеркнул генпрокурор России.
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В МО РФ показали кадры поисково-спасательных работ в Курской области
22 октября 2024, 17:51

Игорь Краснов (фото: сайт Кремля)

Кадры поисково-спасательных работ в Курской области показало Минобороны РФ. Видео размещено в Telegram-канале ведомства.
«Военнослужащие поисково-спасательной группы на вертолете Ми-8ПСГ сопровождают экипажи вертолетов Ка-52, Ми-28, Ми-35, выполняющие боевые задачи в приграничных районах Курской области», — сказано в публикации.
Перед этим представители Российского Красного Креста проинформировали об обнаружении свыше тысячи человек в Курской области, которые считались без вести пропавшими. Уточнялось, что в организацию пришли тысячи обращений. Одного человека могли искать и родственники, и соседи с друзьями.

Украина напала в приграничье Курской области в начале августа. По признанию главкома ВСУ Александра Сырского, такой шаг должен был отвлечь ВС РФ с Донбасса, однако, по мнению экспертов, все вышло наоборот.

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