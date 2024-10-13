Российские войска освободили Михайловку в ДНР

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Российские войска освободили населённый пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что взять населённый пункт под контроль удалось благодаря решительным действиям подразделения группировки войск «Центр».
Также из сводки оборонного ведомства следует, что группировке «Север» удалось уничтожить склад беспилотников ВСУ, а также нанести поражающие удары по противнику в Харьковской и Сумской областях.
Группировка «Юг» продолжает успешно продвигаться в глубину обороны ВСУ, подразделения «Запада» заняли более выгодные рубежи, а «Восток» отразила три контратаки ВСУ.
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Также из сводки оборонного ведомства следует, что группировке «Север» удалось уничтожить склад беспилотников ВСУ, а также нанести поражающие удары по противнику в Харьковской и Сумской областях.
Группировка «Юг» продолжает успешно продвигаться в глубину обороны ВСУ, подразделения «Запада» заняли более выгодные рубежи, а «Восток» отразила три контратаки ВСУ.
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Анастасия Чинкова