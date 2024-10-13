ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ в 138 районах

Фото: Минобороны РФ
ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома, склады беспилотников и скопление живой силы ВСУ в 138 районах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в сводке СВО, представленной в официальном Telegram-канале.
Отмечается, что российские военные использовали для нанесения поражения по украинским военным объектам оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракеты и артиллерию.
В результате удалось уничтожить цели в 128 районах.
Также оборонное ведомство пишет, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять реактивных снарядов HIMARS американского производства, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 26 дронов самолётного типа.
Читайте также:
Российские войска освободили Михайловку в ДНР
Украина начала частичный отвод войск из Дзержинска в ДНР
В Минобороны назвали количество дронов ВСУ, сбитых за ночь силами ПВО России
В результате удалось уничтожить цели в 128 районах.
Также оборонное ведомство пишет, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять реактивных снарядов HIMARS американского производства, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 26 дронов самолётного типа.
Читайте также:
Российские войска освободили Михайловку в ДНР
Украина начала частичный отвод войск из Дзержинска в ДНР
В Минобороны назвали количество дронов ВСУ, сбитых за ночь силами ПВО России
Анастасия Чинкова