Рогов заявил, что число желающих отправить войска на Украину уменьшилось
Число желающих отправить войска на Украину заметно уменьшилось. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.
По словам Рогова, заявления российского лидера Владимира Путина произвели на руководство многих стран «отрезвляющее впечатление». Ранее президент Франции Эммануэль Макрон утверждал, что 26 государств, включая участников «коалиции желающих», пообещали разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания.
Рогов подчеркнул, что присутствие войск западной коалиции на украинской территории может стать провокацией, на которую ВС России будут вынуждены ответить.
