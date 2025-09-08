Рогов заявил, что число желающих отправить войска на Украину уменьшилось

08 сентября 2025, 09:26

Рогов: число желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось

Владимир Рогов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Число желающих отправить войска на Украину заметно уменьшилось. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.