Рогов заявил, что ВС России заняли село Приморское на Запорожском направлении

09 сентября 2025, 07:08

Фото: iStock/IherPhoto

Российские войска осуществили вход в село Приморское, расположенное на степногорском направлении запорожской линии фронта. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.