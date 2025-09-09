Рогов заявил, что ВС России заняли село Приморское на Запорожском направлении
Российские войска осуществили вход в село Приморское, расположенное на степногорском направлении запорожской линии фронта. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Приморское находится в непосредственной близости к бывшему Каховскому водохранилищу и вдоль ключевой трассы, ведущей к городу Запорожье, который в настоящее время контролируется Вооруженными силами Украины. Рогов отметил, что российские войска уже расширили свою зону контроля в этом районе, однако бои за освобождение села продолжаются.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
