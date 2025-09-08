В России рассказали, зачем ВСУ уродуют лица погибших иностранных наемников
Солдаты ВСУ получили установку уродовать тела и лица иностранных наемников, чтобы усложнить их идентификацию и скрыть реальное число потерь. Об этом сообщил в разговоре с РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям Украины Родион Мирошник.
Установить точное число погибших американских наемников представляется крайне затруднительным. Киев активно скрывает эту информацию, отметил посол.
По его словам, украинские военные стремятся максимально обезличить наемников, лишая их документов. Более того, когда иностранные бойцы погибают, украинские солдаты обязаны либо забрать их тела, либо довести их до состояния, при котором идентификация становится невозможной, добавил Мирошник.
Читайте также: