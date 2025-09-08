В России рассказали, зачем ВСУ уродуют лица погибших иностранных наемников

08 сентября 2025, 19:41

Мирошник: Киев пытается скрыть число погибших наемников ВСУ, уродуя их лица

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Солдаты ВСУ получили установку уродовать тела и лица иностранных наемников, чтобы усложнить их идентификацию и скрыть реальное число потерь. Об этом сообщил в разговоре с РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям Украины Родион Мирошник.