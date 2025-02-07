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Восемь бригад стянули боевики ВСУ для удержания Дзержинска (Торецка) в Донбассе. Об этом доложили в Минобороны России.
«Всего до 50 батальонов. Общая численность группировки противника составляла более 40 тысяч военнослужащих. Среди них наиболее мотивированные и преданные бандеровскому режиму националистические формирования, в том числе — бригада «Азов»*, а также подразделения иностранных наемников», — добавили в МО РФ.Несколькими часами ранее в Минобороны России докладывали, что российские военнослужащие освободили от ВСУ Дзержинск.
Российская спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с конца февраля 2022 года. Как отмечали в Кремле, боевые действия будут завершены, когда Россия достигнет целей СВО.
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Никита Кротов