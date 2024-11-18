Рогов заявил о продвижении российских войск к Малой Токмачке в Запорожской области

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Российская армия продвинулась от Новопокровки до Малой Токмачки, контролируемой украинской армией, улучшив свои позиции на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.
По его словам, российские военные улучшили свои позиции на передовой и оттеснили линию фронта.
Ранее в селе Малая Токмачка под Орехово был уничтожен склад украинских войск с артиллерийскими боеприпасами и многозарядной ракетной системой (РСЗО).
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«Есть продвижение от района Новопокровки на запад и северо-запад от данного населенного пункта в сторону Малой Токмачки», – отметил Рогов.
Ранее в селе Малая Токмачка под Орехово был уничтожен склад украинских войск с артиллерийскими боеприпасами и многозарядной ракетной системой (РСЗО).
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Александр Климов