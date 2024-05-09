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На времевском направлении запорожской линии фронта российские войска продвигаются в селах Урожайное и Старомайорское, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он отметил, что в этих селах ВСУ понесли большие потери.
Урожайное и Старомайорское расположены на стыке Запорожской области и ДНР и были захвачены ВСУ в ходе контрнаступления летом 2023 года. Российские войска теперь успешно продвигаются в этих районах, поддерживаемые артиллерией, что способствует укреплению позиций на южных окраинах Урожайного и продвижению вглубь в Старомайорском.
Минобороны 8 мая также сообщало, что военные подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и отразили две контратаки украинских вооруженных сил в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское ДНР.
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«Есть успехи в Урожайном и Старомайорском. Там идет продвижение наших войск. В Урожайном наши зашли в село и закрепились на южных окраинах, в Старомайорском — продвигаются вглубь при поддержке артиллерии», — сказал Рогов.
Урожайное и Старомайорское расположены на стыке Запорожской области и ДНР и были захвачены ВСУ в ходе контрнаступления летом 2023 года. Российские войска теперь успешно продвигаются в этих районах, поддерживаемые артиллерией, что способствует укреплению позиций на южных окраинах Урожайного и продвижению вглубь в Старомайорском.
Минобороны 8 мая также сообщало, что военные подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и отразили две контратаки украинских вооруженных сил в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское ДНР.
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Артем Кузьмин